Montero ofrece 160 millones de euros a Andalucía y la Junta le responde que no

No hay agravio comparativo. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha rebatido la queja del presidente andaluz, Juanma Moreno, sobre el dinero que el Gobierno central entregará a la comunidad valenciana para solventar los problemas de tesorería. Esos 250 millones de euros provienen del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), se entregan con un interés y sólo pueden utilizarse para disminuir déficit y pago de deudas y proveedores. La cantidad que viene solicitando el Gobierno andaluz es un dinero que le corresponde y que está recaudado, son 1.350 millones de euros de IVA y de las actualizaciones de entregas a cuenta.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, la ministra Montero ha respondido así a las quejas de algunas autonomías, entre éstas, Andalucía. En el caso de Juanma Moreno, que expresó el martes una "queja formal" por el "agrario comparativo", Montero ha explicado que Andalucía y Murcia, gobernadas por PP y Ciudadanos, están en esta situación y también recibirán su "parte correspondiente" del FLA. Para Andalucía, son 160 millones de euros.

Pero Juanma Moreno no quiere ese remanente del FLA y, además, culpa a Montero de haber creado, en sus tiempos de consejera andaluza, el exceso de déficit que será tapado ahora con esos 160 millones de euros. "Nosotros nunca hemos pedido el FLA, así que Montero anuncia que nos da un dinero para tapar el déficit de 2018 que ella misma creó como consejera en Andalucía, pero ese recurso no nos sirve para garantizar servicios públicos de calidad", ha añadido este miércoles en Sevilla.

El presidente de la Junta ha insistido en reclamar los 1.350 millones de euros correspondientes a las entregas a cuenta y la liquidación del IVA y ha querido dejar claro que "no caben excusas de mal pagador". "Que nos aclare la situación, convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera y busque soluciones porque nos está empujando a muchas comunidades que no somos de su color político a la asfixia financiera y al menoscabo de fondos para servicios esenciales", ha recalcado.

El presidente de la Junta también ha calificado como "sorprendente" que Montero haya facilitado en sus declaraciones a los medios en el Congreso el dato correspondiente al déficit de 2018, "que tiene que tener la Intervención del Estado pero que formalmente no se nos ha comunicado", ha concluido. Más duro ha sido el portavoz del PP, José Antonio Nieto: "Que no nos metan en este lío porque no nos corresponde. No hemos pedido ninguna ayuda a través del FLA".

Para José Antonio Nieto, a cada comunidad habrá que hacerle los pagos que le correspondan por el sistema pertinente. "Cada comunidad tiene perfectamente fijado su modelo y no queremos que el caos socialista sea el de todas las comunidades", ha apuntado el portavoz parlamentario del PP, quien ha señalado que si hay alguna situación jurídica un poco más dudosa, que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y se debata allí.