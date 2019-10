Montero abonará a la Junta 1.466 millones de euros más en 2020

El Ministerio de Hacienda pagará a la Junta 1.466,15 millones de euros más en 2020, debido a que la liquidación de las cuentas de 2018 ha sido positiva por un aumento no previsto de la recaudación. El sistema de pagos a las autonomía conlleva un retraso de dos años, de modo que los Presupuestos de 2020 se hacen en buena medida con la liquidación de 2018. Es esto, junto a la buena situación económica, lo que permite que el consejero de Hacienda, Juan Bravo, haya podido presentar estas cuentas expansivas.

El Presupuesto de 2019 también se benefició de una liquidación positiva, pero en 2020 habrá 768 millones más. Esto va a permitir a la Junta, por ejemplo, comenzar a bajar los pagos por la deuda acumulada.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó este viernes estos datos después de la reunión del Consejo de Ministros. El gabinete también aprobó la entrega de las llamadas actualizaciones de las entregas a cuenta; que en el caso andaluz, son 850 millones de euros. Éstos, sin embargo, se computan en el Presupuesto de 2019.

El abono de las entregas a cuentas se produce el día después de que el Parlamento andaluz reprobase a la ministra andaluza por no pagarlas. Cuando PP, Ciudadanos y Vox decidieron la reprobación, ya se sabía que el Gobierno desbloquearía las entregas. El Ministerio había argumentado que la Abogacía del Estado se oponía a estos pagos por parte de un Gobierno en funciones porque no existía el requerimiento de urgencia y se podía condicionar al siguiente Ejecutivo. El PP y las comunidades autónomas gobernadas por este partido han desconfiado del informe de la Abogacía del Estado, han venido sosteniendo que era un argumento fabricado.

Las razones del cambio de opinión de la Abogacía del Estado son dos: la primera, que ya hay comunidades con problemas de liquidez, lo que justifica la urgencia y la segunda, que el nuevo Gobierno no estará antes de 2020, por lo que no se le condiciona. El PP no cree ni en el informe del 23 de septiembre ni en los motivos del cambio, y sostiene que es una medida electoralista.

Lo que no va a pagar el Ministerio de Hacienda es el llamado 13º mes de IVA, un ingreso extraordinario por la actualización del sistema de este impuesto que se realizó en 2017. A Andalucía le corresponden 500 millones de euros. La ministra Montero sostiene que no lo puede pagar, porque no se encuentra en los actuales Presupuesto Generales del Estado. El titular andaluz de Hacienda, Juan Bravo, mantiene que el pago es posible y que se producirá.