La Junta justifica la vacunación de administrativos de Salud en Granada

La Junta de Andalucía ha justificado la vacunación de un centenar de administrativos del Distrito Metropolitano de Salud de Granada en que, dado que en ocasiones tienen que sustituir al personal de baja de los centros de salud, están incluidos en la primera fase de vacunación del protocolo.

Se trata, ha indicado un portavoz de la Junta, de un centenar de administrativos que prestan su labor en el edificio de Granada donde se ubica el Distrito Metropolitano de Salud, desde donde se encargan de labores administrativas la mayor parte del día. "Pero si en algún centro de Salud falta algún administrativo por distintos motivos, son ellos los que tienen que ir a cubrir esas bajas administrativos", según la portavoz, que indica que ése es el motivo por el que ellos están también incluidos en la primera fase de vacunación del protocolo establecido para la Atención Primaria.

Según la Junta, una vez que se completó la puesta de la primera dosis de la vacuna entre los ancianos residentes, se solicitó autorización para continuar con el personal administrativo y la Estrategia Regional de Vacunación así lo autorizó.

Posteriormente, fuentes de la administración autonómica han añadido que esta vacunación está incluida dentro de la primera etapa como personal vinculado a la gestión de la pandemia, y que el personal sanitario de primera línea de Andalucía está vacunado en primera dosis y se ha iniciado ya la ronda de segunda dosis.

Si hay personal de primera línea que no se ha vacunado ha sido porque ha dado positivo en Covid o estaba de baja o permiso los días que se vacunó en su centro o no ha querido vacunarse, han explicado.

La estrategia de vacunación de la comunidad contempla la vacunación del resto de personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS), en primera dosis, una vez terminara la ronda de primera dosis del personal de primera línea, que terminó el 16 de enero. Según han trasladado las fuentes, la semana pasada se comenzó a vacunar al resto del personal sanitario del SAS, incluyendo a personal no sanitario directamente, como de limpieza y mantenimiento y administrativos de centros y distritos sanitarios.

La Junta ha recordado que el edificio del Distrito Metropolitano de Salud de Granada acoge a personal administrativo que presta apoyo en centros de salud, así como inspectores que acuden a residencias de mayores.

Estas declaraciones se producen tras conocerse la información difundida por la Ser sobre la vacunación, supuestamente irregular, de este personal que no trabaja en primera línea, sino en un edificio independiente que solo atiende con cita previa. Según esa información, fueron vacunados entre el 14 y el 16 de enero, al mismo tiempo que al resto de personal sanitario de los centros de salud y los hospitales, cuando ellos no tienen contacto con pacientes y aún no se habría completado la primera fase de vacunación de los sanitarios que trabajan en primera línea.

La portavoz del Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, Inmaculada Salcedo, ha dicho, al ser interrogada por este asunto, que desconoce "exactamente la situación" y que cuando tengan más claves informarán.

A este asunto también se ha referido en un comunicado la coordinadora general de Podemos Andalucía y diputada en el Congreso, Martina Velarde, para pedir explicaciones al consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre. "Desde el punto de vista de la salud pública, es más urgente vacunar a las cajeras de supermercados o a las auxiliares de ayuda a domicilio que a funcionarios que no tienen relación con público", ha señalado.

Urge por ello al consejero a que dé explicaciones y aclare "de qué despacho ha salido la orden de saltarse el plan de vacunación del Ministerio de Sanidad", lo que considera "una irresponsabilidad absoluta, máxime cuando hay personal sanitario en primera línea que aún no ha sido vacunado". La formación también quiere saber si el delegado de la Consejería de Salud y Familias en Granada, Indalecio Sánchez-Montesinos, ha sido vacunado de forma irregular, y ha pedido que, en ese caso, sea cesado "de inmediato".