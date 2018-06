La Junta insiste en que la reforma de la financiación "no admite demora"

Pese al contundente anuncio de Pedro Sánchez de que no habría reforma de la financiación en lo que queda de legislatura, la Junta en Andalucía aún confía en que la haya. La partida está abierta.

Ante la insistencia de la oposición, el consejero indicó que espera que la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) –foro donde se reúnen las administraciones autonómicas y el Ministerio de Hacienda para negociar los aspectos dinerarios– sea "inmediata". "Y si no sucede así, lo pediremos", apuntó Arellano, quien recordó que el ministerio convocará dos reuniones antes de agosto .

El Ejecutivo andaluz no tiene dudas al respecto. Por eso acumula una semana buscando aliados en Andalucía . De entrada, al Parlamento lo quiere consigo y, por eso, lleva días instando a los grupos políticos a que ratifiquen la moción aprobada el pasado mes marzo a la que sólo le faltó la votación favorable de Ciudadanos . El objetivo del PSOE-A , pese a las reticencias iniciales del PP-A , es reunir la unanimidad y volver a la carga a pesar de las reservas de Pedro Sánchez , quien ha de llevar a cabo la cuadratura del círculo.

Así lo declaró Ramírez de Arellano durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento , en la que se enfrentó a las interpelaciones de las diferentes formaciones políticas. El consejero insistió en la sede parlamentaria lo manifestado los días anteriores . Que nada afecta que el Gobierno central tenga color socialista y que nada influye que la ministra del ramo sea la antigua consejera andaluza, María Jesús Montero , quien años atrás actuó de ariete contra el ex ministro del ramo, Cristóbal Montoro . "La gran prioridad en lo que resta de legislatura será iniciar la negociación de la reforma del modelo", dijo ayer Arellano.

El Gobierno de la Junta lo tiene claro. No por mucho repetirse mil veces una imprecisión, tal aserto va a convertirse en una verdad. La imprecisión, según el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Ramírez de Arellano , consiste en que, pese a que la oposición repita hasta el hartazgo que el criterio desde Andalucía sobre la necesidad de un nuevo acuerdo de financiación autonómica va a verse apaciguado con un Gobierno amigo, en San Telmo van a continuar exigiendo la reforma del modelo, pues es algo que "no admite más demoras ni aplazamientos".

Moreno pide a Susana Díaz que exija los “4.000 millones adicionales”

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, reprochó a la ministra de Hacienda y ex consejera andaluza del ramo, María Jesús Montero, su “desahogo” y cambio de actitud en la gestión de un nuevo modelo de financiación autonómica, por ahora congelado por orden de La Moncloa. El dirigente popular exigió a Montero plazos concretos y que Andalucía reciba los 4.000 millones adicionales exigidos en Andalucía en los últimos años. Moreno hizo estas consideraciones a preguntas de los periodistas durante un acto en Granada y después de que la ministra y ex consejera andaluza responsabilizara al PP de que no pudiera renovarse el modelo de financiación autonómica. El presidente del PP andaluz reiteró a Montero que urge un cambio de modelo y que además es urgente. “Es una mentira más del socialismo, pues tienen dos años más de legislatura por delante. Si creían que en seis meses podía resolverse, que se pongan manos a la obra”, apuntó el presidente andaluz del PP, que volvió a solicitarle al Gobierno central un calendario claro sobre la reforma del nuevo modelo. “Ha sido llegar Pedro Sánchez al Gobierno para que en el PSOE deje de haber urgencias”, apuntó un Moreno que presionó a Susana Díaz para que exija “los 4.000 millones adicionales” a Pedro Sánchez en la reunión del 23 de julio.