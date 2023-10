La Junta de Andalucía se muestra "muy orgullosa" y "parte del éxito" de la cumbre de Granada pese al "ninguneo" del Gobierno

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz (PP), ha señalado este viernes que en la Junta de Andalucía se sienten "muy orgullosos" y "parte del éxito" de la cumbre de líderes europeos que se celebra entre este jueves y este viernes en Granada, pese a sentirse también víctima de un "ninguneo" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez al no haber sido invitada a la "parte institucional" de la cita.

Así lo ha manifestado el consejero en una atención a medios en Madrid, donde ha presentado el Clúster Audiovisual y de Contenidos Digitales de Andalucía, y a preguntas de los periodistas sobre las críticas que ya este pasado jueves trasladó él mismo sobre el hecho de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), no hubiera sido invitado a los actos institucionales anexos a la reunión de la Comunidad Política Europea de este jueves en Granada, ni a la reunión informal de jefes de Estado y de Gobierno de la UE que se desarrolla este viernes.

Antonio Sanz ha subrayado que "cada país es el que organiza y decide a quién invita" a cada cumbre, porque "cada país es distinto", y en algunos "hay regiones, en otros hay autonomías, en otros hay lander", y ha insistido en recordar que "el máximo representante del Estado en Andalucía es el presidente de la Junta de Andalucía".

"Y la Junta de Andalucía ha colaborado, y nos sentimos muy orgullosos del éxito" de la cumbre, porque "hemos colaborado absolutamente, la colaboración ha sido total, y somos parte del éxito", según ha aseverado el consejero antes de apostillar que "lo increíble es que, en la parte institucional, en el saludo institucional", no fuera invitado el Gobierno andaluz.

En esa línea, Sanz ha querido dejar claro que por parte de la Junta de Andalucía no habían pedido "entrar en las reuniones" de los mandatarios europeos, porque "sabemos muy bien dónde tenemos que estar", pero "en el saludo institucional" entienden que sí deberían haber estado representados, porque "los gestores tanto de la Alhambra como del Palacio de Congresos" de Granada, "donde se han celebrado tanto el plenario como, en el día de ayer (el jueves), las reuniones, es la Junta de Andalucía, y también lo es el Ayuntamiento de Granada", según ha remarcado.

El consejero de la Presidencia ha insistido así en subrayar que ha habido "un desprecio y un ninguneo que repetidamente, y no sólo en este caso, tiene" el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "con Andalucía". "Esto no es un problema de las autoridades o instituciones andaluzas, es una falta de respeto y de educación del Gobierno de Sánchez con Andalucía, que no sé si se hubiera atrevido a hacerlo con otras comunidades autónomas", ha añadido Antonio Sanz.

Tras sostener que desde Andalucía "no podemos permitir que se haga este tipo de desprecio" por parte del Gobierno de Sánchez, que es "reiterado y continuo", el consejero ha aseverado que Andalucía, "desde luego, considera que es una falta de respeto no haber sido invitado al menos a la parte de saludos institucionales" o a la que comprende lo que "no son las reuniones propias de los jefes de Estado y de Gobierno", ha concluido Antonio Sanz.