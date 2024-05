'Hija de la frontera', aventura en un mundo futuro

Si deseamos introducirnos en la literatura fantástica, leer a los clásicos y consagrados Tolkien, Ursula K. L Guin, Philip K. Dick o Ray Bradbury, lo más fácil es buscar en la editorial Minotauro. Pero lo mismo ocurre si deseamos leer a autores contemporáneos como Kim Stanley Robinson, John Scalzi, Dmitry Glukhovsky, V.E Schwab o Christopher Moore. ¿Y qué ocurre con los autores nacionales como Víctor Conde, Sofía Rhei, Pablo Tébar o Carlos Sisí? Pues también están en Minotauro.

Ediciones Minotauro fue fundada en 1954 por Francisco Porrúa y en el año 2001 pasó a formar parte del Grupo Planeta. Son más de 50 años presentándonos buenas obras.

Los premios Minotauros inician su andadura el año 2004, siendo el ganador León Arsenal con Máscaras de Matar y con cuatro grandes finalistas: Mystes, de Víctor Conde; Fábulas invernales, de Carlos Gardini; Crónica de Tierra dos, de Jordi Sierra i Fabra; y En tierra cruenta, de Patricia Flores Figueroa.

En la segunda edición es Rodolfo Martínez quien obtiene el premio con la novela fantástica Los sicarios del cielo. Los finalistas fueron: nuevamente Víctor Conde con El teatro Secreto; El juego del tiempo, de Sergio Gaut vel Hartman; El Código Secreto: El Misterio de Las Trescientas Holandesas, de Jorge Sabaté Martí; y Danza de tinieblas, de Eduardo Vaquerizo.

El año 2006 Jorge Negrete es el ganador con la magnífica obra Señores del Olimpo. Finalistas: Los inmortales no escuchan música, de Alberto de la Rocha Muñoz; Las sendas púrpuras, de Ángel Torres Quesada; Sombras de una vieja raza, de Alejandro Guardiola Refoyo; y Juglar, de Rafael Marín.

Son muchas las novelas que han ido llenando nuestra mente con mundos fantásticos y aventuras estelares. No tengo espacio para hacer referencia de todas ellas, pero destacaré: Ciudad sin Estrellas, de Montse de Paz, premio del año 2011; Nieve en Marte, de Pablo Tébar, premio 2017; Frontera Oscura, de Sabino Cabeza, premio 2020; y un apartado especial para el gran Víctor Conde con dos premios Crónicas del Multiverso y Horizonte de Estrellas.

La labor de la editorial Minotauro por la literatura fantástica en lengua española es de admirar, aunque el número de seguidores no estén en aumento. prueba de ello es la cuantía de los premios, los primeros fueron de 18.000 euros y en la actualidad es de 6.000, y el hecho de que no se publiquen las obras de los finalistas es señal de que las ventas no son las deseadas. La mejor forma de apoyar los lectores aficionados es comprando y leyendo estos libros.

Muy pronto tendremos en las librerías el XIX Premio, pero ahora nos centramos en el flamante ganador de la XVIII edición, Hija de la Frontera. Esta novela nos introduce en un mundo postapocalíptico y mágico. Nos encontramos en plena guerra civil tras la muerte del Barón Albredo IV Cadágara. La frontera lo engulle todo a su paso y los chatarreros aprovechan la ocasión para zambullirse en El Pedo de Dios en busca de los tan preciados tesoros de Antes de Aquello. Pero el desierto no es tan malo si uno se atreve a compartirlo.

Ilda, la protagonista, es una mujer joven que debe cuidar las sonrisas porque en el desierto la amabilidad se confunde con la debilidad. Para sobrevivir hay que mantenerse alejado de los demás. “Mantente viva, mantente al margen”, es una de las frases de su padre, el mejor Rompebotas que el polvo haya engendrado jamás. Ahora ella es la Rompebotas.

Las caravanas que guía Ilda son delgadas serpientes negras atravesando el desierto. En su camino de vuelta al hogar, la Rompebotas no solo tendrá que enfrentarse a los peligros del desierto y de la guerra, a daimonios y aldeas carbonizadas, sino a todas esas historias que su padre le contaba y que resultaron convertirse en la más grande de todas las mentiras.

Aunque una buena Rompebotas nunca cuenta su propia historia, con esta lectura la vamos a conocer. Se inicia en el desierto, en Río Muerto, atravesando Bosque Blanco, donde mil ojos de los moosa la vigilan. Debe llegar a Baronra de Arborías a uno de los tres afluentes del río Erboro y allí a una sucia taberna que al llegar la noche las canciones van desafinando.

Ilda es una guerrera, con solo 7 años había aprendido a desarmar a su contrincante aprovechando el impulso de su atacante. Ilda era chatarrera, la mejor de todos. No temía adentrarse en los edificios que llegaban de la otra época. Con valentía atravesaba sus puertas de cristales que se abrían y cerraban gracias a unos mecanismos mágicos que ella no comprendía, aunque no era de su agrado el zumbido que realizaban al abrirse y cerrarse.

En la guerra se mezcla la magia con las balas, el polvo como mortaja y el viento como plañidera. Los cuervos hartos, saciados y las moscas zumban eufóricas. La guerra siembra el suelo de comida para las alimañas del desierto.

Los personajes de esta novela tienen un lenguaje propio pero que asumimos y comprendemos rápidamente, como el un por no o el saludo “el polvo te sea dulce”.

Los pequeños lectores recomiendan: Cristina Conde Lorente, alumna de 2º de Bachillerato es quien nos presenta este libro: “Siempre me han gustado las novelas de Fantasía, pero en casa tengo pocas, mi padre es más de los Episodios Nacionales de Galdós, pero ya le he dicho que quiero todos los premios de Minotauro. Red Sonja es tan importante como Conan el Bárbaro, lo mismo que ocurre con Belit la reina de la Costa Negra. Con estos tres nombres se nota cuáles son mis gustos, por eso en cuanto vi la Hija de la Frontera me lo pedí. Es una historia de mundos paralelos, de espadas y magias. Donde los olores están muy presentes, a inmundicia, a humo, a podredumbre. Donde la guerra habla con sangre, humo, ceniza y restos. Y donde el Hueco, la carencia, lo es todo. Si te gusta George R.R. Martin, disfrutarás con la Hija de la Frontera”.

Hija de la Frontera tiene 544 páginas. 23 x 15. Recomendado para adolescentes maduros. Es una historia de crecimiento personal y de venganza dentro de un mundo da fantasía. ¿Será este el primer tomo de una serie? Calidad para ello tiene. Si quieres conocer La Granja, el lugar donde el agua sabe a tierra, el bosque donde se olía a mojado y a buena noticia, a Zurro el zurdo, al Largo, al Mediolao, a Iumo el Viejo, a Maisse Huraño, a Mare Raiia y sobre todo a Verde, el que ha cruzado desde el otro mundo, el de Antes, no dejes de leer esta historia.

Actividades con su lectura:

El libro nos presenta un futuro incierto que sobre vive de los despojos del actual. Antes de comenzar a leer analizamos su bella portada y el fajín con la opinión que nos da del texto Daniel Garrido que fue miembro del jurado que le otorgó el premio.

En un segundo paso, cuando ya tenemos leídas unas doscientas páginas realizamos perfiles de los distintos personajes y prevemos el final que tendrán.

Finalizado el libro, marcamos preguntas personales. ¿Podrían sobrevivir en ese mundo? ¿Cuál sería mi personaje? ¿Los buenos son tan buenos? ¿Los malos son tan malos? Nada es blanco o negro, todo y todos tenemos tonalidades de grises. Creamos un personaje propio dentro de la historia para continuarla en una saga.

Autoría:

Asier Moreno Vizuete Gurutzeta, Barakaldo. Desde pequeño ha deseado dedicarse a la literatura fantástica. A los veinte años siguió los pasos de Henry David Thoreau y decidió aventurarse en la naturaleza. Pasó siete años en ecoaldeas del prepirineo navarro y oscense, donde se sumergió en la vida comunitaria y la conexión con la Tierra.

En 2019 consiguió el tercer puesto en el Premio AGIFES de Periodismo y Salud Mental por su relato El hombre volador. En 2020 publicó su primera novela Para que el mundo sea de los lobos bajo el seudónimo Adur Raita. Ha llegado al gran público con Hija de la Frontera, título galardonado con el Premio Minotauro 2023. La obra, a caballo entre Mad Max y Dune, fue calificada por los jueces como una historia original y sugerente, con una protagonista muy potente que encarna la figura del antihéroe, se inscribe en el denominado Grimdark o fantasía oscura.