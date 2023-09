'Horizonte de Estrellas'. Una aventura intergaláctica que nos señala que los límites del Universo son los de nuestro conocimiento

En estos momentos estamos viviendo malos tiempo para la ciencia ficción en “español”. Claro que se siguen vendiendo libros de ciencia ficción, pero las editoriales prefieren apostar por lo seguro y están reeditando magníficas obras maestras, que es positivo, pero las nuevas historias no llegan a las imprentas, y curiosamente en estos últimos años las que han llegado mayoritariamente son del continente asiático. Teo Chiang es muy bueno, pero mi favorito es Cixin Liu. En la actualidad el mercado de ciencia ficción se lo come a dos manos Brandon Sanderson.

Minotauro, con Horizonte de Estrellas su último premio, nos ha dado una grata sorpresa. A la XVII edición se presentaron 166 manuscritos de diferentes países. Los premios Minotauro han tenido distintas tendencias, desde el terror, pasando por la fantasía a la ciencia ficción como ocurrió en el año 2010 con otra obra premiada también de Víctor Conde Crónicas del Multiverso. Tenemos que aplaudir esta labor de la Editorial Minotauro y sobre todo a su colección “Minotauro Laberinto” por dar la posibilidad a autores hispanos de publicar sus novelas.

Me gusta la literatura fantástica, pero tengo que reconocer que a la ciencia ficción la mayoría de los participantes de este club de lectura le dan la espalda. Comentan que las historias son muy enrevesadas, que más parece filosofía que aventuras. A Horizonte de Estrellas no le pasa eso, es una gran novela de aventuras intergalácticas, con civilizaciones de otras estrellas.

Humanos e idor llevan conviviendo desde hace muchos años, aunque son seres muy diferentes. Los Idor no poseen formas culturales como el teatro o la literatura. Ellos son incapaces de entender las alegorías, por ello les parece absurdo representar la posible realidad de manera ficticia. La realidad es realidad y la imaginación es quimera. Ellos son fríos y racionales. Los idor y otras razas pertenecen a la Idioskosfera. El idor protagonista de esta historia es Rhen.

La protagonista humana es Soleyko, una ingeniera que ha decidido dejar atrás su vida, la Tierra y a su pareja para embarcarse en “La Galaxian”, que es la mayor nave que ha podido construir los humanos, con unos tres kilómetros de eslora. El sistema de impulsiones, fabricación de los Idor, no expulsa materia o energía, sino que cristaliza la radiación de fondo del universo resbalando sobre ella como si fuera una pista de patinaje.

Tras la presentación de un mosaico interesante de personajes, la novela nos introduce en el viaje, la aventura. Desde un primer momento nos subraya que la humanidad es “una pequeña población de sofontes en mitad de un universo increíblemente grande y poblado por especies que llevaban millones de años bregando contra la adversidad”

En medio del viaje ocurre un imprevisto y de los más de 200.000 personas hibernadas se han despertado a poco más de doscientas. El problema al que tienen que hacerles frente es que a los 213.980 seres humanos que viajan en la nave, se les han detectado “anomalías genéticas inducidas”. Además, se han salido del recorrido marcado y se han encontrado con una gran nave ¿Se puede tratar de una nave Ker? Esa nave parece abandonada y se organizan para visitarla.

Si quieres embarcarte entre las estrellas y vivir una gran aventura con humanos, idor y los ker, lee este libro.

Los pequeños lectores recomiendan: Nicolas García Millán, alumno de 1º de ESO: “Me ha encantado esta novela, me recuerda más a las clásicas aventuras de Star Trek, pero con la cuna de hibernación se parece a los Inhumanos. El que cada uno de los humanos es ahora un experimento científico que se puede convertir en un ser distinto te hace volar la imaginación. Las distintas razas, sus naves, las plantas pensantes, todo muy chulo. Normalmente no leo nada de ciencia ficción, sino libros más realistas. Ya estoy deseando que llegue el nuevo premio Minotauro”

Actividades con su lectura

El género de la ciencia ficción es una literatura de ideas, de gran creación sobre un lienzo en blanco que no lo aguanta todo, porque todo lo tienes que argumentar.

La primera actividad que nos planteamos con los jóvenes lectores es dibujar a los idor. Y para complicarlo un poco el plantearlos con cada una de las emociones básicas, ya que son unos seres tan racionales y poco dados a expresar sentimientos.

Describir como sería la nave ker, llamada “Tarpaulin”. Pero la descripción no puede ser solo visual ¿qué sonidos tiene? ¿qué tacto nos transmite? ¿cómo son sus sonidos? ¿a qué huele? Y sobre todo ¿a qué sabe? Claro que si no lees esta aventura no podrás responder a estas preguntas.

¿Podríamos construir un jardín computacional? ¿Y la diversidad biológica? Todas las especies podían cruzarse con todas las demás, independientemente de a qué reino o biotopo pertenecían. Para esta actividad escribes un cuento, pero los personajes de este tienen que ser seres biológicamente divergentes.

Pon tu imaginación en marcha y diviértete, pero ya sabes, primero tienes que leer Horizonte de Estrellas.

Es una novela intergaláctica, fácil de leer, con 300 páginas y abierta. Puede dar paso a una buena saga con la que podamos explorar lo desconocido, y dar luz a la oscuridad del universo. Recomendada para jóvenes a partir de 12 años.

Autores

Víctor Conde, Santa Cruz de Tenerife, es el seudónimo literario de Alfredo Moreno Santana, escritor de novelas juveniles centrándose tanto en el género de ciencia ficción como la fantasía o el terror. Fue finalista del Premio Minotauro con “Mystes” en el año 2004 y ganador de este en el año 2010 con “Crónicas del multiverso”. Su última publicación es “El ojo de Átropos” (Premium, 2023)

Guillermo Sánchez i Gómez, Mataró, es escritor de ciencia ficción, ensayista novelista y cuentista. La mayoría de sus obras se centran en el género de la Ciencia Ficción. Ha obtenido premios como el “Ignotus” o el “Julio Verne”.