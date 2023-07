'Caballos'. ¿El mejor amigo del hombre es el perro o el caballo?

El desarrollo de la humanidad, su evolución, no la ha realizado en soledad, sino que ha sido acompañada por otros seres vivos. Muchos decimos que el perro es el mejor amigo del hombre y el gato de la mujer. ¿Y el caballo?

El hombre cazó equinos, pero ya en el Paleolítico asumió que era mucho mayor el aporte que le podía dar este animal a la tribu que no su simple carne. Cuando recordamos de una película una escena de Siux o Dakota, gran cultura nómada, siempre tenemos presente al caballo. Fue un dócil compañero de viaje y un gran trabajador en la labranza junto al buey. En el nacimiento de las primeras civilizaciones e imperios, el poseer un caballo era estatus de poder. Por desgracia el caballo también ha sido un arma de guerra. Todos estos apartados y más los puedes encontrar en este volumen.

Cuando presentamos este libro al club de la lectura fueron muchos los que lo eligieron, desde los más pequeños con 4 años hasta chavales de Secundaria.

Caballos es un álbum ilustrado que realiza un repaso por la historia de este animal desde las pinturas rupestres hasta la actualidad. Es un libro de conocimiento, pero también de fantasía ya que nos presenta al caballo en todas sus facetas, también la sobrenatural y mitológica. Tiene distintos apartados como son: ¿Qué es un caballo?; Caballos Salvajes; Pegaso un caballo mitológico; Caballos de guerra; Caballos de Labor; Caballos deportivos; Cuidados del caballo; etc…

Los pequeños lectores recomiendan

Jacobo Olano, alumno de 4º de Primaria: "Es un libro muy interesante. Me ha encantado. Trata sobre la historia de los caballos, pero a la vez he aprendido muchas cosas de la vida de las personas junto a los caballos. El autor dice que las personas que viven con los caballos también crean un fuerte vinculo entre ellos, como pasa con los perros y los gatos. He aprendido la necesidad de las herraduras. La parte que más me ha gustado es la de los caballos famosos y mi favorito es Marwari que eran bravos en el combate pero leales con sus jinetes"

Si te gustan los animales en general, la historia o la mitología, este es uno de tus libros para estas vacaciones de verano.

Iris Volánt, con anterioridad hemos presentado su libro Maravillas del Mundo Antiguo.

En nuestras librerías también podemos encontrar los siguientes libros de esta misma autora: Barcos y El libro de los árboles. En realidad Iris Volant es el seudónimo de los escritores internos de Flying Eye Books. El texto de este volumen está escrito por Hanna Milner.

Jarom Vogel es ilustrador. Ha trabajado para Apple, Disney, Procreate, Spotify, Pepsi, Adobe, HarperCollins, Skillshare y otros. Es de los primeros profesionales en integrar la realidad aumentada en su trabajo. También nos revela que suele recurrir al iPad para todo: desde bocetar hasta, prácticamente, acabar sus dibujos.