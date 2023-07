'Los dos mundos de Zoé'. Zoé y sus amigos viven una emocionante aventura en París

El libro que presentamos bebe directamente de la clásica saga de Los cincos de Enid Blyton. Los cincos iniciaron su andadura en 1942 y en la actualidad se siguen vendiendo y lo más importante, influyen en los autores actuales como es el caso de Los dos mundos de Zoé. Debemos traer esta serie a estas páginas en algún momento.

La pandilla de Zoé está compuesta por:

Marc, el único chico de la pandilla, muy inteligente. Lo llaman el empollón, le encanta leer, saberlo todo y aprender. Es muy sensible, en seguida se pone colorado. Es alérgico a casi todo, no soporta los lácteos, ni el gluten, tampoco el chocolate y lo que odia son los perfumes. Su mochila siempre está llena de libros porque de mayor quiere ser escritor.

Álex, su nombre es Alexandra, pero quiere que todos la llamemos Álex. Tiene una gran personalidad, es fuerte física y emocionalmente. Le encantan las películas de aventuras y sobre todo la informática. También es muy golosa. No soporta el color rosa, ni las faldas, ni la laca de uñas, tampoco a las muñecas. De mayor será campeona de algo, tal vez de Fórmula 1, o astronauta.

Liseta, tiene una gran intuición femenina. Le encanta la moda y es experta en maquillaje. Es guapísima, con un precioso pelo rizado, pero sueña con tenerlo liso. No soporta el deporte, odia el sudor y detesta estar despeinada. Su arma secreta es su bolso que parece mágico, contiene tantas cosas que parece el de Doraemon.

Kira, es el miembro de honor de la Banda de Zoé. Es una perrita que parece un ladrador. Su hobbie es perseguir al gato de Amanda Nails. También le encanta robar chuletas de ternera. No le gustan los perritos calientes (por solidaridad perruna) y odia el baño.

Y Zoé la protagonista, que es quien cuenta la historia en primera persona. Se distrae con facilidad en clase, por eso a veces saca malas notas. En el colegio la llaman zo-penca y Zo-zo-zo-zombie. Le encanta resolver misterios con su banda, saltar en los charcos. No le gusta cortarse las uñas ni el pescado con espinas. Vive con su madre y el pesado de Nicolás que es su hermano pequeño. Su casa está llena de animales.

La Banda se reúne en "el gallinero" donde estudia el Manual del Agente Secreto para Principiantes escrito por Marc. Pero además de ellos tenemos otros personajes curiosos y divertidos como MosKa que es el embajador de RusLu; los hermanos de Zoé, el pequeño Nicolás y Matilde la hermana mayor que es la vocalista del grupo musical French Connection; la horrible novia del padre de Zoé Amanda, su gato Nails y Pat su asistente personal; y para cerrar Madame Sheda la reina de todo artificial.

En esta primera aventura viajan a París.

Los pequeños lectores recomiendan

Marta Martínez Macías, alumna de 4º de Primaria: "Este libro trata de las aventuras de una niña, Zoé, que se aburre mucho en el colegio. Vive en una casa llena de animales porque su madre es de una protectora. Un día vino su hermana, Matilde, y le pidió ayuda para resolver un robo en el que estaban acusando a su padre. Pasaron muchas aventuras para descubrir al auténtico ladrón del gato egipcio que se han llevado del museo del Louvre. Página a página el libro te engancha, tiene mucha intriga y a la vez es divertido".

Con casi doscientas páginas esta primera aventura se va cruzando con información cultural a través de fichas como son:

Las Notas de Marc : Joyas con historia; entender el arte del Antiguo Egipto; Anagramas y Palíndromos; escritura egipcia, mis museos favoritos; el Louvre; los gatos…

El diario de Lisela : mis trucos de belleza; el lenguaje de los perros; las ediciones limitadas …

Los trucos de Álex: Decibelios; manual de supervivencia; papiros…

Si te quieres divertir y aprender a la vez, no dejes de leer este libro, y ten cuidado con el collar de Amanda que con su brillo vuelve loca a la gente.

Ana García-Siñeriz Alonso, Oviedo, Estudió Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, y el máster de Radio por la RNE. Presentadora de distintos programas de televisión como: Lo + Plus, Channel n.º4, Hablando claro, Magacine, Luce tu pueblo, etc y escritora. Columnista en Vogue y es directora de Condé Nast College Spain. Tras su experiencia con su embarazo y maternidad publicó Bebé a bordo. Para el público adulto la novela Esas mujeres rubias y Nueve meses y un día. Pero su fama como escritora la ha obtenido con la serie infantil-juvenil “La banda de Zoé”, a la que en la actualidad se dedica al 100% de su vida profesional. Se nota su pasión por la moda que está muy presente en estos libros. La serie de Zoé tienen en la actualidad once libros en nuestras librerías y ha vendido más de 300.000 ejemplares.