Coronavirus: el juez no ve responsabilidad de Jesús Aguirre por las muertes de mayores

El juez de instrucción 7 de Sevilla ha archivado la denuncia penal de Adelante Andalucía contra el consejero de Salud de la Junta, Jesús Aguirre, y el director de la residencia "Joaquín Rosillo" de San Juan de Aznalfarache por la muerte de 24 ancianos por coronavirus y el contagio de otros 79.

En un auto al que tuvo acceso este periódico, el juez dice que "no se aprecia el nexo causal necesario para investigar un posible delito de imprudencia grave con resultado de muerte o de lesiones", aunque añade que "es claro que por un conjunto de circunstancias y entre ellas por los desaciertos y las decisiones erróneas de quien debía y debe cuidar de nuestra salud, no se encontramos a fecha de hoy, no ante un hecho gravísimo que afecta a una residencia de ancianos sino ante la muerte, según cifras oficiales, de más de 22.000 compatriotas y el contagio y otros cientos de miles”.

Por lo tanto, "no estamos ante un hecho aislado que deba investigarse". Dice el juez que "el personal sanitario, a nivel nacional, incluidos los que prestan sus servicios en el referido centro, ha resultado contagiado en elevada cifra". Y "si se examina la normativa que citan los denunciantes, se puede apreciar que el legislador no puede dejar de aludir a la situación de desabastecimiento, con lo que reconoce su impotencia para dotar de protección a los ciudadanos".

El auto añade que el propio Gobierno dice en sus resoluciones sobre el coronavirus que se harán las cosas "en la medida que sea posible" o “siempre que las condiciones del centro lo permitan", lo que a juicio del magistrado "No indican más que el sentimiento del legislador de que nos encontramos ante una situación muy compleja y sin precedentes, que de momento, y pese al conjunto de normas dictadas en todos los sectores del Estado y el confinamiento obligatorio de la población con cese de casi toda la actividad comercial, no tiene visos de ser de cesar a corto plazo".Respecto a la residencia concreta que motivó la denuncia, el juez afirma que "no puede entenderse que la administración autonómica estuviera inactiva por los quebrantos causados por el virus a nivel a nivel del territorio andaluz y en especial al nivel local de San Juan de Aznalfarache"."En general es cierto que el legislador ha ido adoptando decisiones según se iban presentando los acontecimientos y tiempo habrá de valorar, una vez calmada la tempestad, los comportamientos y las decisiones de todos los responsables públicos que han ido interviniendo en la gestión y sus aciertos", pero lo cierto es que "no parece que sea achacable en exclusiva a la administración autonómica o al director de la residencia la falta de material sanitario para hacer frente a la pandemia".

Respecto a la falta de información sobre lo ocurrido en la residencia, achacada a los denunciados, "es evidente que no cabe integrarla en el supuesto penal" pues "ninguna conexión guarda ese silencio denunciado con el devastador efecto del virus en la residencia".

En definitiva, dice el auto, llegará el momento de exigir responsabilidades políticas y por qué no, penales, si hay pruebas bastantes de la conexión entre Tales decisiones y las fatales consecuencias que estamos viviendo, pero en este caso "no hay indicios fundados de responsabilidad penal".El juez precisa que "aún cuando es obvio que uno de los denunciados, el consejero de Salud y Familias, es aforado", ello no es impedimento para archivar el presente procedimiento "pues nada hay que instruir", por lo que el auto rechaza la práctica de diligencias solicitada por Adelante Andalucía "al no estar debidamente justificada la perpetración de los delitos denunciados".