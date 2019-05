Es rara una jornada electoral sin incidencias ni anécdotas. Este 26-M, los andaluces votan a sus alcaldes para los próximos cuatro años, pero también los eurodiputados. El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Lucrecio Fernández, ha hecho balance de las incidencias que ha habido durante la jornada destacando algunas bastante peculiares.

Fernández ha explicado que ha habido falta de papeletas y la no asistencia de vocales o presidentes de mesa como los principales. Se han visto afectados seis colegios electorales. Irán cerrando escalonadamente desde las 20:10 hasta las 20:42, cuando finalizarán las votaciones en el último de los seis.

En Cádiz, en el colegio Jara de Sanlúcar de Barrameda, no se han presentado los integrantes de la mesa dado que se había producido un error en la notificación a los mismos, por lo que la Junta Electoral de Zona ha suplido la incidencia con personal propio y esta mesa se cerrará a las 20:35.

En Granada, en la capital, en una de las mesas ubicada en el grupo escolar Alcazaba ha habido un problema con las papeletas por lo que se cerrará a las 20:30, y en el colegio Victoria Eugenia ha llegado tarde el representante de la Administración, con lo que se cerrará la mesa a las 20:25, mientras que en la Escuela Profesional Don Bosco faltaban papeletas y ha habido incomparecencia de un vocal, por lo que cerrará a las 20:10 horas.

En la provincia de Granada, en la localidad de Pedro Martínez un vocal ha tenido que dejar la mesa a las 10:15 porque su mujer, embarazada, ha tenido una hemorragia y ha sido autorizada su sustitución por uno de los votantes.

En la provincia de Sevilla, en la localidad de Isla Mayor, a primera hora de la mañana ha fallado internet, por lo que los representantes de la Administración han tenido que reportar la composición de las mesas por teléfono.

En Jaén, en la entidad autónoma de Mures (Alcalá la Real), se ha retrasado la apertura de una mesa hasta las 9.30 horas porque no se encontraban las papeletas al Parlamento Europeo de un partido, que estaban traspapeladas entre las de otro partido, por lo que la mesa se ha abierto una vez localizadas.

Otra curiosidad es la ocurrida en la localidad sevillana de Arahal. Una vecina, Isabel Avilés, ha amamantado a su hijo de 10 meses en la mesa electoral en la que está como presidenta al no aceptar la Junta Electoral su recurso para no ser parte de la mesa. Avilés ha explicado que presentó un recurso que no fue aceptado ya que la ley electoral sólo contempla la exención si el niño tiene como mucho nueve meses.

De este modo, al alimentarse el niño de la leche materna, su familia lo ha llevado al colegio electoral para que su madre le pudiera dar el pecho, mientras seguía en la mesa electoral junto a sus compañeros.

El delegado ha sacado a mención que Almería es junto con Pamplona la provincia donde antes se han constituido las mesas electorales para resaltar, o que en El Puerto de Santa María (Cádiz) hay un presidente de mesa que está siendo asistido por un intérprete de signos, para resaltar el "gran compromiso cívico de los andaluces a la hora de participar en un proceso como estas elecciones" y que se han constituido todas las mesas, con la implicación de más de 31.000 personas en ellas.

En Dos Hermanas (Sevilla) se ha detenido a un hombre por tirar las papeletas en el colegio electora. El incidente ha sido calificado de "menor" por el Ministerio del Interior, pero la situación ha provocado cierta tensión durante unos minutos.