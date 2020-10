Granada suspende las clases presenciales en la Universidad

Las clases en la Universidad de Granada no serán presenciales a partir de ahora, debido al incremento de nuevos casos de Covid en esta ciudad que se asocian al ocio de los estudiantes. La medida, en principio, durará dos semanas. El Gobierno andaluz, reunido esta mañana, no ha adoptado más medidas de restricción de la movilidad en esta ciudad, al entender que no se dan todos los criterios que el Ministerio de Sanidad ha fijado en su orden. La propia Universidad decidirá si se sustituyen y cómo por clases telemáticas.

El Consejo de Gobierno de Andalucía sí ha acordado confinar Écija. Las entradas y salidas de esta localidad sevillana están prohibidas salvo para acudir a trabajar y por asuntos de mayor necesidad. En Sierra de Yeguas, en Málaga, también se imponen medidas de cierre a la hostelería a las 22:00 horas. En la comunidad siguen confinadas Almodóvar del Río y Linares, mientras que Casariche se mantendrá con algunas medidas restrictivas, pero sí se podrá salir del municipio.

Casariche fue el primer municipio en ser cerrado en la comunidad, ya se han cumplido dos semanas de confinamiento, pero la tasa aún se sitúa en 1.000 nuevos casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

En el caso de la ciudad de Granada, donde ha habido más de 150 contagios en siete residencias universitarias, la tasa es de 501 caso por cada 100.000 habitantes, pero no incurre en los otros dos criterios que el Ministerio de Sanidad ha impuesto para cerrar las ciudades. No obstante, Salud hará cribado en los colegios mayores donde haya un caso positivo y se suspenden las clases presenciales en la universidad. El Gobierno andaluz ha explicado que la presión hospitalaria no es la que obligaría al confinamiento. En ello influye que la mayor parte de los contagiados son jóvenes, que no precisan hospitalizaciones.

El Consejo ha aprobado una serie de recomendaciones para toda Andalucía. Las residencias universitarias y colegios mayores tendrán que contar con planes anti Covid. Para el próximo Día de los Difuntos, se solicita a los ayuntamientos que las visitas a los cementerios se limiten a cuatro personas por grupo y a media hora.

El número de ingresos hospitalarios es ahora el más alto de la segunda ola, aunque sólo es un tercio del pico alcanzado en la pandemia. Este martes hay 1.152 personas ingresadas, aunque hay dos personas menos en las UCI que el día anterior. Ahora son 160 personas.