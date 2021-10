El Gobierno andaluz responde a Espadas sobre el Presupuesto: "Se va a quedar esperando"

El acuerdo presupuestario entre el PP y los socialistas se estropeó de modo definitivo. "El señor Espadas se va a quedar esperando, porque no aceptamos chantajes de nadie". El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, respondió así a las reclamaciones del líder socialista para negociar el proyecto de Presupuestos de la Junta de 2022 sobre la base de un documento que entregó al presidente, Juanma Moreno, hace dos semanas. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Juan Marín confirmó que no habrá negociación hasta que el Ejecutivo de coalición envíe el proyecto el próximo 3 de noviembre al Parlamento y ha animado a Espadas a presentar una enmienda de devolución de las cuentas.

El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, ha respaldado la opinión de Juan Marín. "Los ultimátums son de otro tiempo", ha sostenido Bendodo, que suele templar sus intervenciones mucho más que Marín. No es, por tanto, una opinión del líder de Ciudadanos, sino una voluntad compartida en el Gobierno.

Juan Espadas había concretado su propuesta de negociación en un documento que entregó al presidente Moreno y, de hecho, tanto el presidente como su portavoz parlamentario, José Antonio Nieto, explicaron que había una posibilidad seria de que ambos partidos se entendiesen. Todo eso ha cambiado ahora. En dos semanas se ha esfumado la concordia. Espadas y Moreno volvieron a verse el jueves pasado, durante la inauguración de un monumento a los sanitarios que han luchado contra el Covid, aunque sólo trataron este tema de pasada.

El presidente de la Junta llega, así, al debate del estado de la comunidad de este miércoles sin apoyos para aprobar los Presupuestos de la Junta. Vox se desmarcó hace meses porque desea una adelanto electoral y el PSOE se marcha sin una respuesta.

El PSOE vinculó la aprobación de las cuentas a que el Gobierno no diera por concluidos los contratos de 8.000 sanitarios del SAS que vencen el próximo domingo. Lo hizo el diputado Alfonso Rodríguez Gómez de Celis y la portavoz parlamentaria, Ángeles Férriz, aunque Juan Espadas intentó añadir matices este mismo martes. De hecho, el líder socialista aclaró que su postura era la de esperar una respuesta. Ya la tiene. "Que se quede esperando", ha repetido Juan Marín en varias ocasiones, con el asentimiento de Elías Bendodo.

De este modo, y si Vox no cambia de opinión, el Gobierno andaluz no tendrá apoyos para aprobar las cuentas de 2022, se deberán prorrogar las actuales, y la posibilidad del adelanto electoral cobrará mucho peso.

Tanto Marín como Bendodo han intentado justificar este cambio de opinión por problemas de "bicefalia" en el PSOE. "No sabemos a quién creer, si a Gómez de Celis, a Ferraz o a Juan Espadas", ha dicho Marín. El vicepresidente ha declarado que Espadas no es un interlocutor válido porque no es parlamentario, que quienes negocian son los portavoces de los grupos.

Lejos de la artificiosidad de las argumentaciones, lo cierto es que ambos partidos, PP y PSOE, dan por rota la negociación, aunque ninguno quiera significarse como el autor de la ruptura. Elías Bendodo ha justificado que de los 20.000 sanitarios que contrataron para el Covid, 8.000 deban salir ahora. "Se contrataron a 5.000 analistas para hacer pruebas PCR, y ya no se hacen PCR", ha indicado el consejero de Presidencia, quien ha confirmado que del global, 12.000 se quedarán y otros 8.000 saldrán.

A pesar de que el Gobierno andaluz sale muy comprometido del rechazo del Presupuesto, mantiene la intención de acabar la legislatura a finales de 2022, aunque esto será muy difícil de mantener sin los apoyos parlamentarios.

Poco antes de que el Gobierno comunicase este portazo, Juan Espadas había asegurado que él tiene "otra forma de hacer las cosas y de decirlas", aunque sea muy difícil comprenderlo. Lo que el líder socialista buscaba era marcar un relato sobre quién rompía la negociación del Presupuesto de la Junta de 2022. Si el PSOE o es el Gobierno andaluz. El socialista declaró que seguiría esperando una respuesta, que él no iba a dar un ultimátum, aunque no había recibido una contestación ni del presidente de la Junta, Juanma Moreno, ni de su consejero de Hacienda, Juan Bravo. Se la dieron, después, Marín y Bendodo.

Espadas también corrigió a los suyos, que sí marcaron la salida de los sanitarios como una línea roja. Fue el secretario de Política Municipal de la Ejecutiva Federal, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, quien vinculó el apoyo socialista a los Presupuestos a que no acabasen los contratos de 8.000 sanitarios del SAS. Estos forman parte de la plantilla extraordinaria que se empleó para la pandemia, y cuyos contratos vencen el domingo.

En el mismo sentido, la portavoz parlamentaria del PSOE, Ángeles Férriz, solicitó al Gobierno que rectificase sobre las contrataciones antes del miércoles, porque este día, mañana, comienza en el Parlamento el debate del estado de la comunidad. En una nota del PSOE de este fin de semana ya se había puesto ese plazo: el Gobierno debe responder antes de mañana.