Coronavirus Andalucía: así quedan los horarios del comercio y la hostelería

Andalucía vuelve a vivir una "nueva normalidad" debido al aumento de los contagios y el posible colapso de los hospitales tras las fiestas navideñas. Desde el domingo 17 de enero, la comunidad vuelve a tener severas restricciones en cuanto a movilidad, horarios y aforo. Además, 219 municipios de la región han visto estas medidas acrecentadas debido a los nefastos datos epidemiológicos que arrojan.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ya tiene vigentes las nuevas restricciones que se llevarán a cabo hasta el próximo 1 de febrero. Tras la reunión del presidente de la Junta, Juanma Moreno, con el Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, se ha decretado lo siguiente en relación al comercio y la hostelería:

30% del aforo en interior y 75% en terrazas.

La hostelería y el comercio deben cerrar a las 18:00 .

Las reuniones en bares y restaurantes, ni en ningún otro ámbito, no podrán superar las 4 personas .

En los municipios con una tasa superior a 1.000 casos por 100.000 habitantes (91 localidades actualmente) la hostelería y el comercio no esencial deben permanecer cerrados .

En cuanto al reparto de comida, podrá ser recogido en los locales de venta hasta las 21:30 horas y el reparto a domicilio se permitirá hasta las 23.30 horas, previo encargo por teléfono que se podrá realizar hasta las 22:30 horas.

Dentro de aquellas localidades que deban cerrar por completo comercio y hostelería, hay una serie de actividades que sí podrían ejercerse, son las siguientes: Establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, centros, servicios y establecimientos sanitarios, servicios sociales y sociosanitarios, farmacias, parafarmacia, centros o clínicas veterinarias, mercados de abastos, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, servicios profesionales y financieros, prensa, librería y papelería, floristería, venta de combustible, talleres mecánicos, servicios de reparación y material de construcción, ferreterías, estaciones de inspección técnica de vehículos, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, servicios de entrega a domicilio, tintorerías, lavanderías, peluquerías, empleados del hogar y mercadillos.

Horarios del comercio y la hostelería en Sevilla

La provincia de Sevilla está cerrada de forma perimetral y, dentro de ella, deberá clausurar el comercio y la hostelería a las 18:00. Además, las reuniones en bares y restaurantes no deberán superar las 4 personas, ni se podrá superar el 30% del aforo en el interior y el 75% en terraza. Estas restricciones estarán presentes también en Los Palacios y Villafranca, Santiponce, Benacazón, Umbrete, Lora de Estepa, Osuna, El Viso del Alcor, La Puebla de los Infantes y Burguillos, localidades que superan los 500 casos.

Ahora bien, Pruna, El Palmar de Troya, Las Cabezas de San Juan, Algámitas, Gilena, La Puebla de Cazalla y El Garrobo, zonas con unos datos registrados de 1.000 casos, deberán cerrar por completo toda actividad no esencial, por lo que la hostelería y comercios deben echar el cierre.

Horarios del comercio y la hostelería en Huelva

Huelva deberá cerrar el comercio no esencial y la hostelería a las 18:00. Además, durante su apertura, no podrá superar el 30% del aforo en el interior ni el 75% en terraza. Por último, las reuniones en los locales no podrán ser de más de 4 integrantes. A estas medidas se unen Calañas, Cortegana, Aroche, El Cerro de Andévalo, Chucena, Corteconcepción, La Palma del Condado, Villarrasa, Alosno, Puebla de Guzmán y Aljaraque, localidades con más de 500 casos que se encuentran confinadas.

Por su parte, las zonas de Encinasola, Castaño del Robledo, Villalba del Alcor, Villanueva de las Cruces e Isla Cristina, deberán cerrar el comercio no esencial y la hostelería debido a una tasa de más 1.000 casos.

Horarios del comercio y la hostelería en Cádiz

Como norma general en Andalucía, el comercio no esencial y la hostelería deberán cerrar a las 18:00. Además, existen otras normativas de aforo a respetar como el 30% en el interior y el 75% en terraza. Además, las reuniones quedan reducidas a no más de 4 personas. Estas restricciones se aplican también en Los Barrios, San Martín del Tesorillo, Jimena de la Frontera, San Fernando, Conil de la Frontera, Jerez de la Frontera y Sanlúcar de Barrameda, localidades en riesgo por superar la tasa de 500 casos.

Hay otros municipios gaditanos que sí verán cerrada por completo su actividad comercial y hostelera. Son los casos de La Línea de la Concepción, Castellar de la Frontera, San Roque, Trebujena y San José del Valle, que superan la tasa de 1.000 casos y están, por tanto, en el nivel 2 de alerta.

Horarios del comercio y la hostelería en Córdoba

Córdoba sufrirá también las normativas impuestas en el BOJA. La provincia deberá cesar su actividad hostelera y comercial no esencial a las 18:00. En relación a la hostelería, no se deberá superar el 30% del aforo en el interior y el 75% en terraza. Además, no están permitidas las reuniones de más de 4 comensales. En este grado de restricciones entran Nueva Carteya, Lucena, Luque, Fernán-Núñez, Cañete de las Torres, Hornachuelos, Los Blázquez, Hinojosa del Duque y Fuente Obejuna, zonas por encima de los 500 casos.

Más dura es la realidad en Benamejí, Rute, El Carpio, Añora, Dos Torres, Peñarroya-Pueblonuevo, El Guijo, Pozoblanco, Fuente la Lancha, Valsequillo, Belalcázar y La Granjuela. En estas zonas, la hostelería y comercio deberán cerrar por completo debido al aumento de casos y estar por encima de los 1.000.

Horarios del comercio y la hostelería en Málaga

Málaga es una de las provincias con más localidades afectadas. Por encima de los 500 casos se encuentran Villanueva del Rosario, Mollina, Cañete la Real, Villanueva del Trabuco, Alcaucín, Alfarnate, Sayalonga, Comares, Vélez-Málaga, Algarrobo, Canillas de Albaida, Arenas, Álora, Alhaurín de la Torre, Manilva, Moclinejo, Gaucín, Faraján, Genalguacil, Ronda y Benarrabá. Estas zonas están confinadas perimentralmente y deberán cerrar la hostelería comercio no esencial a las 18:00. Además, no está permitido sobrepasar el aforo del 30% en el interior y 75% en terraza. por último, las reuniones no deberán ser de más de 4 personas.

El cierre total de comercio no esencial y hostelería se producirá en Teba, Almargen, Alameda, Salares, El Borge, Benamocarra, Alfarnatejo, Monda, Ardales, Coín, Alhaurín el Grande, Igualeja, Cartajima y Algatocín, 14 municipios malagueños que sí superan la barrera de los 1.000 casos.

Horarios del comercio y la hostelería en Jaén

Jaén es otra de las provincias que tiene más municipios afectados. En las restricciones generales de cierre de hostelería y comercio no esencial a las 18:00, aforo en el interior del 30% y 75% en terraza y reuniones de máximo 4 personas, se unen Santiago de Calatrava, Valdepeñas de Jaén, Noalejo, Torres, Fuerte del Rey, Huelma, Jamilena, Torreblascopedro, Santisteban del Puerto, Bailén, Ibros, Beas de Segura, Cazorla, Villacarrillo, Hinojares, Begíjar, Segura de la Sierra, Pozo Alcón, Villanueva del Arzobispo, Santo Tomé y Rus, zonas que superan los 500 casos.

El cierre completo de la hostelería y el comercio no esencial por superar los 1.000 casos se ha hecho efectivo en las localidades de Torredelcampo, Campillo de Arenas, Cazalilla, Los Villares, Villatorres, Castellar, Guarromán, Navas de San Juan, Baños de la Encina, Arroyo del Ojanco, Orcera, Hornos, Jódar y Baeza.

Horario del comercio y la hostelería en Granada

Granada es, sin lugar a dudas, la provincia más afectada de Andalucía. Tiene 49 municipios afectados por el cierre perimetral debido al aumento de casos. En relación al comercio no esencial y la hostelería, las zonas de Polopos, Juviles, Carataunas, Cortes y Graena, Benalúa, Gorafe, Huéneja, Pedro Martínez, Dehesas de Guadix, Purullena, Morelábor, Baza, Cogollos de Guadix, Zújar, Pinos Puente, Guadahortuna, Colomera, Campotéjar, El Valle, Láchar, Albuñuelas, Píñar, Iznalloz, Alfacar, Íllora, Quéntar, Peligros, Nigüelas, Chauchina, Ogíjares, Huétor Vega, Moraleda de Zafayona y La Malahá, podrán abrir hasta las 18:00. Ahora bien, en bares y restaurantes no se podrá superar el 30% del aforo en el interior y el 75% en terraza. Además, no podrá haber reuniones de más de 4 comensales.

Por otro lado, 16 municipios superan la tasa de 1.000 casos y, por tanto, deberán cesar toda actividad hostelera y comercial. Entre ellos se encuentran: Pórtugos, Sorvilán, Capileira, Alamedilla, Huélago, Beas de Granada, Algarinejo, Montillana, Calicasas, Cogollos de la Vega, Moclín, Padul, Torre-Cardela, Ventas de Huelma, Fornes y Benalúa de las Villas.

Horario del comercio y la hostelería en Almería

Por último, Almería deberá cerrar el comercio no esencial y la hostelería a las 18:00, cumplir los límites de aforo del 30% en el interior y 75% en terraza y no más de 4 integrantes por mesa, en las zonas de Pechina, Benahadux, Níjar, Viator, Huécija, Almería capital, Huércal de Almería, Cuevas del Almanzora, Vera, Macael, Fines, Purchena, Garrucha, Armuña de Almanzora, Olula del Río, Láujar de Andarax y Adra.

Ahora bien, las localidades de Gádor, Fiñana, Carboneras, Alhama de Almería, Sorbas, Chirivel, María, Vélez-Rubio, Albox, Partaloa, Antas, Los Gallardos, Vélez-Blanco, Taberno, Oria, Cóbdar, Mojácar y Arboleas, deberán cerrar toda actividad de hostelería y comercio no esencial debido a una tasa que ya supera los 1.000 casos.