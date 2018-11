CSIF estima un seguimiento "entre el 75 y 85 por ciento" en Andalucía

La huelga de funcionarios de prisiones está experimentando un seguimiento "entre el 75 y 85 por ciento" en Andalucía, según ha asegurado el coordinador provincial en Sevilla de CSIF Prisiones, Claudio Esteban. Esta movilización, convocada en todos los centros penitenciarios de España, surge tras arrastrar los funcionarios de estos centros "más de diez años padeciendo el olvido de la administración" y por "el deterioro de un servicio público esencial", como han manifestado los sindicatos convocantes CSIF, UGT, la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) y CCOO.

Así pues, Claudio Esteban se ha congratulado del seguimiento de la huelga hasta este martes, al afirmar que "el balance ha sido satisfactorio" a pesar de que, según ha recalcado, el personal asignado a los servicios mínimos obligatorios "es muy elevado". El representante de CSIF ha reflexionado en este punto sobre el impacto que está teniendo la huelga, ya que en la prisión Sevilla II de Morón de la Frontera "todavía está cortado el tráfico" debido al piquete de los sindicatos y los servicios mínimos no habrían podido acceder a la prisión. "No entran a trabajar los servicios mínimos, ni tampoco la Guardia Civil", ha afirmado Esteban, para sentenciar posteriormente que "la prisión está bloqueada". No obstante, y según ha indicado, sí se ha permitido la entrada a los servicios de urgencias sanitarias.

Este hecho ha tenido consecuencias en la celebración de juicios, dado que se ha suspendido de nuevo el juicio previsto en la Audiencia de Sevilla contra los tres acusados de asesinar a una anciana de 90 años en su vivienda de La Rinconada, a la que supuestamente redujeron y causaron la muerte por asfixia. Esta circunstancia se había repetido el lunes, cuando se suspendió el juicio por el mismo motivo.

Así pues, el piquete de Morón sería un ejemplo de los que se han sucedido "en todas las prisiones de Andalucía", según ha apuntado el coordinador provincial en Sevilla de Acaip, Alejandro Caballero, quien ha aclarado que "hay algunas excepciones", como en la prisión de Sevilla I de Mairena del Alcor donde, al llegar a la entrada, el piquete se ha encontrado con un dispositivo policial que había habilitado un cordón para que entraran los servicios mínimos.

"Es increíble que un gobierno socialista se niegue a hablar"

Preguntado por el siguiente paso que tomarán después de esta huelga, el representante de CSIF ha expresado que "si el ministro de Justicia, Fernando Grande-Marlaska, tiene la más mínima decencia de sentarse a hablar", los sindicatos verán la evolución que tiene la negociación para conseguir mejoras salariales y que, en caso contrario, tomarán nuevas medidas.

Así, se ha mostrado crítico con la actitud del Ejecutivo en la gestión de las exigencias que reclaman los funcionarios de prisiones. "Es que se niega -Marlaska- a hablar con nosotros. Es increíble que un gobierno socialista se niegue a hablar con los representantes sindicales porque además somos la mayoría", ha espetado Claudio Esteban, quien ha puntualizado que por mayoría se refiere a que los cinco sindicatos que han convocado la huelga representan a "la práctica totalidad" de los funcionarios de prisiones.

"Servicios mínimos elevados"

El número de trabajadores destinados a la presencia de los servicios mínimos ha sido el aspecto más criticado en relación a la huelga por ambos representantes sindicales. Así, Claudio Esteban ha explicado que éstos los fija la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a petición del director de cada cárcel, pero que en todas "son muy elevados".

Para apoyar su afirmación, ha argumentado que todas las noches hay un jefe de servicio en las prisiones cuando no hay movilizaciones, pero que en esta huelga "han obligado a que haya dos jefes de servicio". Asimismo, "por la noche tiene que haber un mínimo de 20 funcionarios y han obligado a cubrir dos o tres más", un mínimo que, a juicio de Esteban, "puede ser un 15 por ciento más de lo habitual".

Por su parte, Alejandro Caballero ha expuesto que "como ya se deploró en el primer momento", la huelga se ha desarrollado con unos servicios mínimos "abusivos", pero que esto no ha evitado que el seguimiento haya sido "multitudinario". "El siguiente paso será ver la respuesta que da la Administración y entonces tendrá, que menos, que plantear una negociación después de estas jornadas y de una situación que, como se está viendo, llega al límite", ha concluido.