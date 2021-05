La Audiencia fija para septiembre de 2022, diez años después, el cuarto juicio de Invercaria

El abogado Juan Carlos Alférez, que representa a uno de los acusados, ha lamentado la demora en la celebración de la vista oral. "El colapso de la Audiencia, imputable a la incesante creación de macrocausas que la justicia local con sus medios no tiene la menor capacidad de procesar, determina situaciones como la presente, un juicio en el que en 2022 y 2023 se enjuiciarán durante meses hechos ocurridos en el año 2006, casi veinte años después. Evidentemente algo no se está haciendo bien, la situación es insostenible, la completa desmesura que se está produciendo en los órganos de instrucción, creando sin cesar causas ingentes, inmanejables en tamaño y contenidos, como se comprueba, en general, produce mucho más daño que beneficios a la justicia en su conjunto".

El enjuiciamiento de la pieza de FIVA ha correspondido a la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla, que preside el magistrado Carlos Lledó, y que recientemente lamentó en un auto que la vista oral no se podría celebrar en principio hasta dentro de un año porque la Sala tiene "completa la agenda [de señalamientos] a más de un año vista".

El tribunal recordó entonces que causas de este tipo exigen "la reserva de no pocos días para su celebración" -en este caso se han previsto inicialmente 50 sesiones-, así como una "cierta infraestructura y disponibilidad de salas de vista de alta capacidad". Y todo ello, precisa, en una situación como la actual "crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, con todo lo que ello conlleva, al punto de que actualmente el país sigue en estado de alarma y que ha provocado y sigue provocando la suspensión de numerosos juicios ya señalados, que han de ser reubicados", señalan los magistrados de la Sección Cuarta de la Audiencia.

Todos estos efectos negativos se agravan en proceso como el presente, en el que además no concurre ninguna de las circunstancias que, conforme al artículo 785.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, le otorgan un "carácter preferente" -como que se tratara por ejemplo de una causa con preso-, teniendo además que el tribunal tiene asignada la especialidad de violencia de género.

Sólo un juicio celebrado

De la macrocausa de Invercaria, a pesar del tiempo transcurrido desde que comenzó la investigación, sólo se ha celebrado hasta ahora un juicio, aunque la Audiencia de Sevilla celebra actualmente el juicio contra la diseñadora cordobesa Juana Martín y tres ex directivos de Invercaria –el ex presidente Tomás Pérez-Sauquillo, Cristóbal Cantos y Antonio Nieto–, en relación con las ayudas de 850.000 euros que recibió la empresa de la modista y que no habrían sido devueltos.

Éste es el segundo juicio que tiene lugar por las irregularidades vinculadas a las ayudas concedidas por la sociedad andaluza de capital riesgo, tras la primera vista oral que acabó en marzo de 2020 con la condena de tres años y medio de cárcel del ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, juzgado entonces por un préstamo participativo de 100.000 euros concedido a la empresa Aceitunas Tatis.

La Audiencia ha fijado un tercer juicio de Invercaria para el próximo 13 de septiembre de este año, cuando se enjuiciará en la Sección Cuarta la pieza denominada de "personal" de la sociedad pública de capital riesgo andaluza. Esta es la misma sección a la que ha correspondido enjuiciar la pieza de FIVA.