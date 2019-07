Adelante Andalucía presentará a una mujer "de consenso" para el Defensor del Pueblo Andaluz

Toni Valero se estrena como líder de IU en Andalucía pocos días después de que su antecesor, Antonio Maíllo, pactase con el Gobierno la entrada de Adelante Andalucía en el acuerdo que ha hecho posible la renovación de los órganos de extracción parlamentaria. Dentro de ese reparto, Maíllo logró que se blindase, por ley, la plantilla de RTVA, así como la representación de los trabajadores en el Consejo de Administración.

El partido se quedó con la potestad de proponer al sucesor de Jesús Maeztu al frente del Defensor del Pueblo. Debe ser una mujer, con pasado en el activismo por los derechos humanos y que suscite el consenso entre los distintos partidos. Ahora mismo, el ex sacerdote es quien tiene más apoyos, pero Valero apoya la decisión de Adelante Andalucía de hacer una propuesta antes de que acabe julio, como ha solicitado Juan Marín, para que se renueve este organismo.

-¿Concede alguna virtud al nuevo Gobierno de PP y Ciudadanos?

-Celebro, y espero que pueda seguir celebrando el mes que viene, la predisposición a que instituciones tan importantes como la Defensoría del Pueblo se elijan por consenso parlamentario. Instituciones como esa, tan importantes en la defensa de los más vulnerables de nuestra tierra, no deben estar sujetas a la directrices partidistas. Hay una voluntad de la actual fuerza mayoritaria del gobierno [el PP] de hacerlo por consenso.

-Es difícil que la propuesta de su partido salga adelante. PP y Ciudadanos lo condicionan al consenso y ahora hay otro candidato que tiene más consenso.

- Vamos a hacer propuesta de consenso, que tenga un amplio respaldo social legitimidad social y prestigio. Después se podrá argumentar que no hay consenso si presentamos a alguien que no tenga esos avales. Pero si presentamos a una mujer con esos avales va a ser poco justificable que no sea de consenso. Vamos a poner toda la carne en el asador para que no sea una persona de Adelante Andalucía, sino que sea una persona de los que más sufren en Andalucía. Si queremos eso por la Defensoría del Pueblo pues seguro que de Ciudadanos y el resto de fuerzas políticas, salvo aquellos que se quieren cargar la institución, podamos encontrar a esa persona.