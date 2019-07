Adelante propondrá a una mujer como Defensor del Pueblo antes de que acabe julio

Adelante Andalucía propondrá, en las próximas semanas, el nombre de una mujer con experiencia en la defensa de los derechos humanos para sustituir a Jesús Maeztu al frente del Defensor del Pueblo Andaluz. Según el acuerdo al que llegó la coalición de izquierdas con PP y Ciudadanos, la confluencia tiene esa potestad, pero su candidata necesita un consenso que, por el momento, no tiene. Ni parece que lo vaya a tener.

El compromiso de populares y naranjas consiste en apoyar la propuesta que haga Adelante Andalucía. Así figura en el acuerdo firmado por Antonio Maíllo poco antes de dejar el liderazgo de IU y que también lleva la rúbrica de los portavoces de PP y Cs, José Antonio Nieto y Sergio Romero, respectivamente. El problema para los intereses de la confluencia es que el documento recoge una segunda condición, que la propuesta sea de consenso.

Juan Marín, después de la reunión del Consejo de Gobierno celebrada este martes, apremió a Adelante Andalucía a poner sobre la mesa el nombre de esa candidata de consenso. Y Ángela Aguilera, portavoz de la confluencia, ha recogido el guante este miércoles y ha anunciado que habrá una propuesta. Aguilera ha hecho un alegato sobre la importancia de que sea una mujer quien sustituya a Maeztu, pero, tal y como está la situación, el cambio de género en el Defensor del Pueblo Andaluz tendrá que esperar.

A 3 de julio hay un candidato que reúne mayor consenso que cualquiera que pueda proponer Adelante Andalucía. Se trata del propio Maeztu. Nieto y Romero han alabado este miércoles el trabajo del ex sacerdote gaditano y han reconocido que es quien cuenta con más apoyos actualmente. Y esa situación no cambiará si el PSOE no modifica su posición.

Los socialistas no tienen previsto dejar de apoyar la continuidad de Maeztu para un segundo mandato de cinco años. Lo ha reconocido este miércoles Mario Jiménez, portavoz del PSOE en la Cámara. La ventaja para los socialistas es que, con PP y Ciudadanos, suman 80 diputados. Son muchos más que los 66 escaños que se necesitan para renovar al Defensor del Pueblo Andaluz, mientras que la suma de populares, naranjas y Adelante Andalucía se queda a dos parlamentarios de esa mayoría cualificada.