Maeztu acepta la propuesta de seguir otro mandato

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, confirmó lo que ya adelantó este periódico semanas atrás, que acepta la propuesta que le han planteado los grupos parlametarios del PP, PSOE y Ciudadanos, mayoría suficiente en el Parlamento, y que por tanto continuará en el cargo de la institución cuando se acuerde el procedimiento y la fecha para su renovación.

Maeztu, que permanece en funciones en el cargo desde hace año, comunicó su decisión en una rueda de prensa. El Defensor aseguró a los periodistas que iba a ser claro al respecto: "A mí me han hecho una propuesta y yo dije que lo tenía que digerir y lo he digerido y lo he consultado con mi familia", señaló antes de zanjar: "Acepto un nuevo mandato".

La propuesta al actual Defensor en funciones le fue planteada por los grupos parlamentarios del PP, PSOE y Ciudadanos, la mayoría parlamentaria suficiente para llevar a cabo su renovación. Entretanto, Adelante Andalucía ha estado buscando una propuesta de consenso, en concreto de una mujer para el cargo, mientras que Vox no ha mostrado mucho interés al considerar que el Defensor del Pueblo debe desaparecer.

"A día de hoy sé que cuento con una amplia mayoría parlamentaria y así me lo han trasladado. Ya estoy en condiciones de dar un paso adelante y de continuar en el cargo", insistió Maeztu.

En este sentido, el Defensor preció que los partidos que le han hecho la propuesta suponen una mayoría cualificada en la Cámara, por lo que señaló que acepta "el mandato de cinco años si los órganos del Parlamento lo formalizan".

Además, Maeztu restó importancia al hecho de que no lo hayan apoyado todos los partidos: "Si finalmente son todos los grupos los me apoyan, estupendo; pero si es la mayoría cualificada, pues también. Acepto el mandato y cuando lo formalicen contarán conmigo".

Maeztu no quiso entrar en los distintos acuerdos a que hayan podido llegar los partidos para renovar al titular de institución y dejó claro que la propuesta que le han hecho es por un mandato completo, por cinco años, que es lo que ha aceptado.