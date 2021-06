Los trabajadores del autobús urbano de Algeciras piden mejoras en el servicio

Los trabajadores de CTA, Compañía de Transportes de Algeciras, responsable del servicio de autobús urbano, se han concentrado este lunes a las puertas del Ayuntamiento para reclamar mejoras en el servicio, ya que afirman que en la actualidad se presta en peores condiciones que antes de la subrogación por parte de la empresa municipal Algesa, hace ahora casi un año.

"Se han suprimido frecuencias, quitando autobuses a barriadas, se cambian frecuencias y horarios dependiendo de los autobuses con los que se cuenten y la información a los usuarios brilla por su ausencia", han indicado el comité de empresa de CTA en un comunicado.

"Queremos que se atiendan las quejas que a diario recibimos de nuestros usuarios. Pedimos diálogo y que se nos tenga en cuenta. Mientras se pueda adquirir una nueva flota de autobuses hay que mantener la que tenemos, y eso se hace con una mejor gestión, con más trabajadores de mantenimiento porque los compañeros del taller ya no dan más de sí. No se puede permitir que a diario las líneas no empiecen su servicio por la mañana, dejando tirada a la ciudadanía en las paradas, ni que se averíe un autobús y no se dé una respuesta inmediata para sustituirlo.

Los representantes de los trabajadores recuerdan que aunque han ganado en estabilidad con la subrogación por parte del Ayuntamiento, han perdido poder adquisitivo, por lo que piden que se negocie el acuerdo de mejora firmado entre ambas partes.

El PSOE se ha adherido a estas reivindicaciones: “Llevamos meses denunciando que es vital invertir en este servicio que todos aprobamos subrogar el pasado marzo con el objetivo de mejorarlo, y no lo contrario como está ocurriendo ahora mismo. Es necesario actuar urgentemente, tanto por el bien de los trabajadores como el de los usuarios. Más ahora que con la llegada del buen tiempo y el fin del estado de alarma aumenta el número de ciudadanos que utilizan este servicio para ir a nuestras playas”, ha señalado el concejal socialista Daniel Moreno.