Un centenar de alumnos participa en el XV Torneo Escolar de Ajedrez de Algeciras

El centro comercial Bahía de Algeciras de El Corte Inglés ha acogido este viernes el XV Torneo Escolar de Ajedrez, en el que ha participado un centenar de alumnos de centros escolares de la ciudad. La cita está enmarcada en la XXVII Oferta Educativa Municipal, organizada por el Ayuntamiento en colaboración con el Club de Ajedrez de Algeciras, y con el patrocinio del Centro Comercial Bahía de Algeciras.

El torneo se ha disputado mediante el sistema de competición suizo a cinco rondas de 10 minutos por jugador a caída de bandera, regido por las leyes FIDE para ajedrez rápido. Las categorías en las que se podía participar, sin distinción de sexo, han sido sub 8, sub 10, sub 12 y sub 14. Además de los premios a los tres primeros clasificados, el centro mejor clasificado de Primaria y el mejor clasificado de Secundaria, que en este caso han sido el Colegio Los Pinos y el IES Isla Verde, recibirán un cheque regalo.

Los tenientes de alcalde delegados de Deportes, Javier Rodríguez Ros, y de Educación, Javier Vázquez Hueso, han acompañado al director del Centro Comercial Bahía de Algeciras, Miguel Ángel Esteban, a la directora de Relaciones Institucionales de El Corte Inglés, Isabel Mora, y al presidente del Club de Ajedrez de Algeciras, Ignacio Fernández, durante el torneo.

Los ediles han agradecido a El Corte Inglés que “no solo ponga a disposición sus instalaciones para llevar a cabo este torneo, sino también por colaborar poniendo los trofeos, medallas y regalos que se han entregado a los ganadores” y has asegurado que “el ajedrez es un deporte que ayuda a potenciar en los alumnos el razonamiento, la atención y el pensamiento reflexivo”.