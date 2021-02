PSOE y PP se enzarzan por la gestión sanitaria de la Junta en Algeciras

PSOE y PP han vuelto a enzarzarse en una pela dialéctica por la gestión de la sanidad por parte de la Junta en Algeciras. Los socialistas exigen al alcalde, José Ignacio Landaluce, que cumpla con los acuerdos adoptados en el Pleno monográfico sobre sanidad, entre los que se encuentran la puesta en marcha de una mesa de seguimiento que debía reunirse periódicamente con la Plataforma en Defensa de la Sanidad. Desde el Ayuntamiento, el teniente de alcalde Jacinto Muñoz ha rechazado estas críticas y ha recordado que la Junta ha realizado obras e inversiones en la ciudad “como nunca antes”.

El concejal socialista Daniel Moreno ha recordado que en esa sesión plenaria, celebrada en marzo del año pasado, se demandaron mejoras en cuanto la falta de personal, el aumento de las listas de espera y la derivación a clínicas privadas. "Todos estos problemas no han hecho más que agravarse ante la situación de pandemia, pues no solo sufren la falta de espacio y personal los pacientes Covid-19, también aquellos que sufren otras patologías que se han dejado de atender por falta de recursos”, ha recordado.

Desde el PSOE exigen a Landaluce que reclame medidas a sus compañeros de partido que gobiernan en Sevilla y cumpla con los acuerdos adoptados en el pleno municipal.

Muñoz ha replicado recordando que en cuanto a inversiones, el Ayuntamiento ha reclamado a la Diputación de Cádiz, a la Junta de Andalucía y al Gobierno central "inversiones en todas las materias". "No he visto al PSOE de Algeciras reclamando a sus compañeros de partido que apoyen algún proyecto para la ciudad. Me pregunto si el también va pedirle a su máximo responsable nacional, Pedro Sanchez, que desbloquee todas las inversiones que son de justicia para la ciudad pero que nunca llegan", ha indicado el teniente de alcalde.

El edil popular también ha explicado que en cuanto a la lucha contra la pandemia, el Ayuntamiento está en contacto con el consejero de Salud y Familias, con la delegada y la subdelegada de la Junta y con la delegada territorial de Salud en Cádiz "para no perder ningún tiempo y aumentar la coordinación entre todas las partes, como consecuencia es una realidad que los datos están mejorando en la ciudad".