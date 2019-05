Los propietarios del edificio Escalinata exigen el pago de la indemnización

El abogado de la comunidad de propietarios del edificio Escalinata ha presentado un escrito en el registro de entrada del Ayuntamiento de Algeciras dirigido al alcalde, José Ignacio Landaluce, en el que le solicita que dé cumplimiento al acuerdo alcanzado con los propietarios del edificio que cayó en ruina por problemas durante la construcción del parking del mismo nombre. El Consistorio se comprometió en mayo de 2018 al pago de 1,3 millones de euros en el plazo de un año y el pleno lo respaldó días después. Los afectados piden, además, el pago de los intereses a computar desde el pasado 28 de febrero de 2018 hasta el momento del abono total de la deuda, que se lleve a cabo el sellado de los huecos de puertas y ventanas del edificio y el completo desalojo de posibles ocupantes ilegales. Estos puntos también estaban incluidos en el acuerdo.

Según este acuerdo, el montante tenía que haberse abonado antes del 30 de abril 2019. Si se cumplía lo pactado, los propietarios se comprometían a no realizar más acciones judiciales. Al no haberse producido el pago, los vecinos se plantean acudir de nuevo a los tribunales, como ya se advertía en el propio acuerdo que se haría si no se cumplía lo firmado.

El convenio entre Ayuntamiento y vecinos fue suscrito el pasado año con el objetivo de ejecutar una sentencia judicial que establecía que Ayuntamiento de Algeciras y Nautagest (concesionaria del parking) deberían de pagar de forma solidaria una cuantía por gastos generados debido al desalojo, como alquileres, mudanzas, mobiliario y daños morales.

El Consistorio se comprometía a pagar 1,3 millones de euros a los propietarios y la comunidad desistiría de las acciones penales que había emprendido contra el Ayuntamiento, además de comprometerse a no iniciar otros procedimientos nuevos y a instar la suspensión de la ejecución del derribo del parking Escalinata y las oficinas aledañas que se había establecido judicialmente. También se comprometía a solicitar la licencia para la demolición del edificio. Este acuerdo fue aprobado por el Pleno con los votos a favor de PP, PSOE, Podemos y la edil no adscrita Elena Abad (el resto se abstuvo).