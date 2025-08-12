La Policía Nacional desmantela un punto de 'telecoca' en Las Colinas, en Algeciras

La Policía Nacional ha desmantelado un activo punto de venta de cocaína por teléfono (telecoca) en la barriada de Las Colinas, en Algeciras, en una operación que se ha saldado con dos detenidos

La investigación, en marcha desde mayo de 2025 y desarrollada por el Grupo IV de la Udyco, se puso en marcha tras detectar a un individuo que operaba bajo el sistema telecoca y que hacía las entregas de la droga a domicilio. Las primeras pesquisas revelaron que el sospechoso vendía la droga directamente en su vehículo o recibía a los compradores de confianza en las inmediaciones de su vivienda, lo que había generado malestar y hostilidad entre los vecinos.

Los agentes confirmaron que el domicilio del principal investigado funcionaba como punto de venta para clientes habituales. Durante la investigación se realizaron diversas incautaciones de droga a compradores, tanto en los lugares de entrega como en el domicilio, extremando las medidas para no alertar al investigado y evitando así que pudiera frustrar la operación.

La actuación culminó con la entrada y registro en el domicilio de los investigados, en el que se intervinieron 106,3 gramos de cocaína; 0,81 gramos de MDMA; varias balanzas de precisión, útiles para la preparación y pesaje de la droga, un fusil simulado de aire comprimido y 1.375 euros en billetes fraccionados.

Como resultado, fueron detenidos un hombre de 34 años y una mujer de 30 años, ambos con antecedentes por tráfico de drogas, por su presunta implicación en un delito contra la salud pública.