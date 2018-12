La Plataforma de Afectados por la Hipoteca se concentra en Algeciras

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca se ha concentrado este lunes en la Plaza de Alta de Algeciras en protesta por las consecuencias que sufren las personas que son desahuciadas y para demandar una mayor disponibilidad de viviendas para las familias que sufren un lanzamiento o que no pueden pagar un alquiler.

Mari Carmen Pérez, portavoz del colectivo, explica el motivo de esta protesta: "Reivindicamos que tengamos una alternativa habitacional en el Campo de Gibraltar. No hay suficientes viviendas para realojar a las familias que están en proceso de desahucios o que no pueden pagar un alquiler, no tienen sitio a donde ir. No les queda otra que okupar casas de bancos que están cerradas, que los bancos no ofrecen a vivienda social. Hay gente que no tiene ingresos", indica.

"Los bancos están adheridos a los códigos de buenas prácticas por propia voluntad, pero no lo ofrecen. A día de hoy tenemos que insistir que tienen que cumplirlo y así muchas personas no estarían abocadas a un lanzamiento", recuerda Pérez.

La protesta también iba encaminada a denunciar las consecuencias para las familias que sufren desahucios. "Hay familias que con cuadros clínicos por ansiedad debido a estas circunstancias, otras familias rotas que no levantan cabeza. Sufren muchos problemas y miedos porque entran a okupar a una casa y eso es una ilegalidad, pero no les queda otra. Todo es consecuencia de una crisis y de los problemas que no atajan los poderes públicos", indica la portavoz de la plataforma.

En toda España se han producido en 2018 44.606 desahucios, por lo que se han convocado movilizaciones masivas a nivel nacional para 2019.