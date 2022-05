Pilar Pintor irá de nuevo en puesto de salida del PP de Cádiz en las elecciones de Andalucía

La teniente de alcalde de Cultura en el Ayuntamiento de Algeciras y parlamentaria andaluza, Pilar Pintor, irá de nuevo en un puesto de salida del Partido Popular por la provincia Cádiz para las elecciones al Parlamento de Andalucía. A seis días de que se abra el plazo para presentar las candidaturas al 19-J, el PP aún no ha confirmado en qué puesto irá Pintor, ya que está pendiente de los lugares que ocupen el binomio Ana Mestre-Bruno García, que ocupará los dos primeros.

Pilar Pintor será la segunda mujer en la candidatura, ya que es miembro de la ejecutiva regional. Al tener que intercambiarse por ley en la lista hombres y mujeres, lo que se entiende como una lista cremallera, Pintor irá en el número tres o en el cuatro dependiendo de quién ocupe el primer puesto.

Saldaña, en espera

La novedad en la lista podría venir de la mano del jerezano Antonio Saldaña, cuya inclusión en los primeros puestos está siendo sopesada por las direcciones regional y provincial del PP. La operación se encuentra aún en periodo de negociaciones, no está por tanto cerrada, pero si se concretase conllevaría que Saldaña regresaría al Parlamento andaluz cuatro años después.

A cambio, se tendría que ir olvidando de la carrera por intentar ser alcalde de Jerez en las elecciones municipales de la primavera de 2023. La primera opción para relevarlo en este cometido sería María José García-Pelayo, ex alcaldesa de Jerez y actual diputada nacional.

Si finalmente el segundo hombre de la lista es Antonio Saldaña –que iría igualmente en el tres o en el cuatro– el gran damnificado sería Alfonso Candón, ex alcalde de El Puerto, ex diputado nacional y parlamentario andaluz junto a Bruno García y Pilar Pintor en la legislatura recién acabada. De concretarse, el adiós de Candón a la Cámara andaluza supondría el primer sacrificio de uno de los dirigentes de la provincia que en su día se alinearon con Pablo Casado, hoy ex presidente del partido, en las primarias para relevar a Rajoy.

De momento, y pese al mutismo existente en las filas del PP, Antonio Saldaña reconoció este miércoles que está dispuesto a ir en las listas para el próximo 19-J si el partido así lo quiere. “Es cierto, me han pedido ir al Parlamento”, señaló en declaraciones a este periódico.

A pesar de que no quiso dar muchos detalles sobre su futuro, a la espera de una propuesta formal, Saldaña dejó claro que estará “siempre a disposición del partido y trabajando por Jerez”. El edil popular insistió, además, en que en la ciudad jerezana “somos un equipo fuerte y sólido con un objetivo claro, que es devolverle la ilusión a esta ciudad. Estaré donde el partido quiera”.

A pesar de que hasta ahora todas las quinielas daban a Saldaña como alcaldable para las próximas municipales, el relevo en el PP nacional ha dejado al edil popular sin los apoyos que hace dos años lo respaldaron cuando perdió la portavocía de la Diputación, tras conducir superando la tasa de alcoholemia.

No sólo a Saldaña se le ha ofrecido esta posible salida, sino que el PP también le ha propuesto a la actual delegada del Gobierno andaluz en la provincia de Cádiz, Ana Mestre, ir en las listas al Parlamento. El incidente de Saldaña tuvo lugar cuando Mestre era presidenta provincial del PP. En aquel momento el partido anunció que Saldaña renunciaría a la portavocía de Diputación pero no a su acta, cuando apenas 48 horas ante el partido a nivel provincial lo había instado renunciar a todos sus cargos públicos.

García-Pelayo, el regreso a Jerez

De confirmarse que el edil jerezano acepta ir en las listas para las próximas elecciones andaluzas, la diputada nacional y ex alcaldesa María José García-Pelayo se postula como próxima alcaldable para Jerez. No obstante, no es la única opción que baraja el partido y las quinielas permanecen abiertas a falta de un año para las municipales.

De momento, el PP de Jerez guarda silencio sobre esta decisión. Aun así, fuentes del partido aseguran que esta decisión no supondría ningún problema “ni habrá enfado ni división, todo lo contrario”. De hecho, recalcan que la relación entre García-Pelayo y Saldaña siempre ha sido buena.