Rumbo a una Algeciras más sostenible

Paro estructural

El objetivo con peores resultados en las ciudades españolas es el relacionado con el trabajo decente y crecimiento económico, todavía no alcanzado por ninguna y que presenta grandes retos, pues hay un total de 16 ciudades con este objetivo en rojo. El estudio apunta que no es una sorpresa, debido al alto nivel de paro estructural en nuestro país y el impacto todavía no completamente superado de la crisis económica. En el informe internacional para España, en comparación con el resto del mundo, este indicador aparece en naranja.