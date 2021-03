El museo de Algeciras acogerá una muestra de recreaciones de arte rupestre de la comarca

El museo municipal de Algeciras acogerá una representación de los principales abrigos y cuevas con arte rupestre del Campo de Gibraltar, incluyendo Benalup-Casas Viejas. Estos se distribuirán en nueve paneles que mostrarán escenas de cuevas y abrigos como La Laja Alta (Jimena), Bacinete (Los Barrios), el Tajo de las Figuras (Benalup-Casas Viejas), Las Palomas (Tarifa), Las Estrellas (Castellar de la Frontera) o La Horadada (San Roque).

Las recreaciones estarán trabajadas sobre soporte rígido a base de polvo de arenisca y resinas utilizando materiales reciclados para crear la textura original de la roca sobre la que fueron realizadas las distintas representaciones, dando relieve a algunas figuras.

“Con este relieve se pretende que, la ciudadanía a través del sentido del tacto, pueda acceder al conocimiento de este rico patrimonio, interactuando con él, sobre todo personas con discapacidad visual”, ha explicado la concejal de Cultura y Patrimonio Histórico, Pilar Pintor, quien ha añadido que además evitará la visita continua a los espacios naturales dónde se encuentra el arte rupestre representado, "favoreciendo así su conservación”.

Pintor ha puesto de relieve que “el arte rupestre de esta comarca, diseminado en torno a las sierras que bordean la antigua Laguna de la Janda, es, sin duda, uno de los núcleos con manifestaciones artísticas prehistóricas más interesantes de la Península Ibérica, con más de un centenar de cavidades y abrigos rocosos con pinturas y grabados paleolíticos y postpaleolíticos inventariados, en un entorno natural de húmedas sierras y una extensa masa forestal” y ha añadido que “por ello, es de vital importancia su puesta en valor de cara a hacerlo llegar a la ciudadanía, ya que no se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama”.

La delegada también ha informado de que desde el museo municipal ya se están preparando actividades que ayudarán a difundir este rico patrimonio prehistórico entre colectivos y centros educativos. En ellas participará personal contratado a través de la Iniciativa para la Activación, Impulso y Recuperación del Empleo (AIRE), cuyo objetivo es promover la creación de empleo en los municipios andaluces, plan que impulsa el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía con la colaboración de las Delegaciones de Cultura y Fomento y Empleo del Ayuntamiento de Algeciras, y que cuenta con financiación del Fondo Social Europeo y del Programa Operativo de Empleo Juvenil.

Para finalizar, la edil ha explicado que “esta iniciativa de la Delegación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Algeciras cuenta con el apoyo de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía” y ha asegurado que “una vez más, el equipo de Gobierno de Juanma Moreno demuestra su compromiso con la historia, cultura y patrimonio de nuestra tierra, apostando por la recuperación, conservación y puesta en valor de este rico y singular patrimonio artístico, heredado de las primeras culturas que habitaron esta comarca, el cual pretendemos además incluir en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco”.