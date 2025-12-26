La vicepresidenta del Gobierno ofrece los votos del PSOE para cambiar la Alcaldía de Algeciras

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha llevado este jueves el llamado caso Landaluce al primer plano del debate político andaluz. Lo ha hecho en una entrevista concedida a la Cadena Ser, donde ha cuestionado con dureza la actitud del presidente de la Junta, Juanma Moreno, ante la situación del Ayuntamiento de Algeciras, cuyo alcalde, José Ignacio Landaluce, ha sido denunciado por el PSOE ante la Fiscalía por presuntos casos de acoso sexual.

Montero ha reprochado a Moreno lo que considera un doble rasero político. “A todo el mundo pide explicaciones de todo, da igual de lo que sea”, ha señalado, para añadir que, cuando se le pregunta por el alcalde algecireño, el presidente andaluz responde que “no puede hacer nada para quitarlo de alcalde”.

La dirigente socialista ha ido un paso más allá y ha puesto sobre la mesa una salida política inmediata: los votos de los concejales del PSOE para facilitar un cambio en la Alcaldía. “Le he ofrecido que con los votos del PSOE se ponga un nuevo alcalde en Algeciras y se vaya Landaluce”, ha afirmado Montero, subrayando que la decisión está exclusivamente en manos del PP.

Para la vicepresidenta, no actuar tiene un significado claro. “Si no lo hace, será porque no quiere, y será porque prioriza la tranquilidad en su partido —o lo que sea que priorice— antes que la integridad y la dignidad de las mujeres”, ha sentenciado.

Un alcalde ya fuera del PP, pero aún en el cargo

Las declaraciones de Montero se producen en un contexto político ya tensionado. El pasado 23 de diciembre, el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, anunció que su partido tomará “decisiones” respecto a la situación generada en el Ayuntamiento de Algeciras, aunque sin fijar plazos ni concretar medidas.

Repullo explicó que Landaluce se dio de baja voluntariamente como militante del PP, por lo que actualmente es un “alcalde independiente”, aunque sigue contando con el respaldo del grupo municipal popular. “El escenario se está evaluando”, afirmó entonces, insistiendo en que el PP no actúa “a la carrera” ni bajo presión política.

El dirigente popular quiso dejar claro que el partido no tomará decisiones empujado por la oposición. “El PP no actúa porque el PSOE nos empuje”, subrayó, defendiendo la autonomía de la formación para gestionar una situación que calificó de compleja. En todo caso, aseguró que cualquier paso se dará “pensando en lo que es mejor para los vecinos de Algeciras”.

Una trayectoria política extensa y ahora bajo la lupa

José Ignacio Landaluce llegó a la Alcaldía de Algeciras en 2011 con una victoria histórica del PP, logrando la primera mayoría absoluta de la ciudad. Revalidó ese respaldo en 2015 y, tras gobernar en coalición con Ciudadanos entre 2019 y 2023, recuperó de nuevo la mayoría absoluta en las últimas elecciones municipales.

Más allá del ámbito local, ha sido diputado nacional en tres legislaturas y senador desde 2016, cargo que mantiene tras su reciente paso al Grupo Mixto. A comienzos de diciembre abandonó el Grupo Popular del Senado y la presidencia de la Comisión de Exteriores, después de que el PSOE presentara una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo, aunque conserva su condición de aforado.

En el plano orgánico, Landaluce ha dimitido de todos sus cargos en el PP, incluido el de presidente local, regional y nacional, cerrando una etapa política marcada ahora por la polémica.