El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha compartido en sus redes sociales un mensaje navideño cargado de agradecimiento y compromiso con la ciudad. En un discurso, el primer edil ha hecho balance de un año de "transformaciones" y adelantar proyectos que marcarán el futuro inmediato de diferentes barriadas algecireñas.

"Queridos algecireños, en estas fechas tan especiales quiero hablaros desde el corazón", comenzaba Landaluce, quien ha aprovechado la ocasión para expresar su gratitud por el apoyo recibido. "Gracias por el cariño que recibo cada día, gracias por vuestras palabras de ánimo, gracias por la confianza que depositáis en este alcalde y en todo el equipo", señalaba.

El regidor ha destacado el trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y la ciudadanía: "Algeciras está cambiando y lo estamos haciendo gracias al esfuerzo de todos. No sólo del equipo del Ayuntamiento, que trabaja sin descanso, sino también de unos vecinos que creen en su ciudad".

En su intervención, el alcalde ha repasado los proyectos que ya son realidad o están en marcha: la transformación del Llano Amarillo con el impulso al Lago Marítimo, la Escalinata, los nuevos juzgados, el centro de mayores del Cobre y el futuro centro en San José Artesano, además de las mejoras en calles y plazas de todas las barriadas.

"Gobernamos para todas Algeciras, desde El Rinconcillo hasta Getares, desde Los Pastores hasta San José Artesano, El Saladillo o La Piñera", ha subrayado Landaluce. Precisamente sobre La Piñera ha lanzado un anuncio que ha llamado la atención: "Muy pronto vamos a poner en marcha un proyecto de una gran relevancia, pasado Reyes".

Landaluce ha reconocido que "aún queda mucho por hacer", pero ha defendido el compromiso de su equipo: "Podemos decir con orgullo que este equipo se deja la piel y el alma cada día, que estamos unidos, que vamos a seguir yendo a más". El primer edil ha apelado a la colaboración ciudadana para seguir construyendo "una ciudad más moderna, más humana, con más oportunidades".

El mensaje ha concluido con un deseo de paz y alegría para estas fiestas, sin olvidar "la solidaridad con quienes más lo necesitan" y recordando a los seres queridos que ya no están. "Cuando Algeciras se une, Algeciras es más fuerte", ha sentenciado el alcalde, quien ha cerrado su felicitación navideña con un mensaje de esperanza: "Que el año 2026 nos traiga salud, mucha salud, felicidad y muchas más oportunidades para seguir creciendo juntos".