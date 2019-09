Landaluce critica que Pedro Sánchez no visite Algeciras

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, lamenta que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no tenga tiempo para visitar Algeciras y abordar directamente los problemas del Campo de Gibraltar, como las constantes incidencias en la línea férrea con Madrid, la incertidumbre por el Brexit y el desempleo, entre otros asuntos.

El director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Iván Redondo, ha contestado por escrito a la carta remitida por el regidor el pasado mes de agosto a Pedro Sánchez, al que invitó a desplazarse hasta la ciudad para afrontar estas cuestiones: “Confío en que comprenda que el actual calendario político no va a permitir al presidente realizar una visita en estos momentos a su comarca”, señala la carta.

El director del Gabinete agradece a Landaluce “que nos de la oportunidad de conocer de primera mano las inquietudes y necesidades que afectan a su ciudad, especialmente de infraestructuras, posibles efectos como consecuencia del Brexit y otras cuestiones que su Ayuntamiento considera de importancia para los intereses de los ciudadanos, de las que tomamos muy buena nota y de las que somos conscientes”.

Para el regidor algecireño “es comprensible que la agenda de un presidente del Gobierno, aunque sea en funciones, está repleta de actos, pero cuando hay cuestiones tan graves y que afectan a más de 350.000 personas es necesario dar una solución". Landaluce afirma que ante esta respuesta va a convocar a todos los alcaldes del Campo de Gibraltar y de la Serranía de Ronda para ir a Madrid con la intención de que el presidente en funciones les reciba.

“Dice que está en funciones y que no puede actuar en la línea ferroviaria de Algeciras, pero está en funciones y sí puede actuar en las infraestructuras y las inversiones de Valencia, Barcelona y Tarragona, y eso no casa. De ahí viene esta situación de desesperación y la exigencia de que debe tratarnos como ciudadanos de primera, no de tercera ni de cuarta, y seguiremos insistiendo para que nos den lo que en justicia nos merecemos. No pedimos más que nadie, sino incluso menos que en otras zonas de España”, recalca el regidor.

El alcalde algecireño subraya que “si lo que está pasando aquí ocurre en cualquier otro punto de España, la gente se planta, los medios de comunicación se ponen exigentes y los ciudadanos se organizan para crear una carta ciudadana exigiendo que nos den lo que nos merecemos”.