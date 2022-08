La intervención arqueológica retrasará cuatro meses el fin de las obras del museo de Paco de Lucía

Las obras del Centro de Interpretación Paco de Lucía sufrirán un nuevo retraso debido al hallazgo de restos arqueológicos en los terrenos que ocupaba la antigua Jefatura de la Policía Local. El contrato ha sufrido una modificación, autorizada mediante una resolución de Alcaldía, en el que se amplía dos meses la intervención arqueológica y otros dos meses la ejecución de las obras, por lo que el plazo de finalización queda ahora fijado para el 15 de diciembre de 2022.

La empresa adjudicataria de los trabajos, Eiffage Energía, se había comprometido a tener lista la reforma del edificio antes del 1 de agosto, pero en las excavaciones se encontró con unos restos arqueológicos, entre ellos, vestigios de la época emiral del siglo IX. A pesar de este retraso, las obras estarían listas en el plazo fijado por la Junta de Andalucía, el 31 de diciembre de 2022. Sin embargo, la resolución de Alcaldía señala que el plazo de ejecución se extiende hasta el 15 de diciembre de 2022 "sin perjuicio de las futuras ampliaciones a causa de los restos arqueológicos que han aparecido en la obra con el consiguiente retraso en la ejecución de los trabajos".

El coste del contrato también sufre un incremento por esta ampliación de los plazos y pasa de los 1.337.728,42 euros por los que fueron adjudicadas las obras a los 1.618.651,40 euros, un aumento de 263.502,38 previsto en la resolución de Alcaldía. También se hace referencia a la disposición de 22.862,22 euros para este contrato.

Restos arqueológicos

Durante las excavaciones que se llevan a cabo en la parcela donde estará el centro de interpretación de Paco de Lucía aparecieron el pasado mes de junio unos restos arqueológicos. Tras un análisis por parte de los técnicos, la cimentación de una torre musulmana del siglo IX hecha de un conglomerado de piedra y cal, situada en la esquina sureste del solar, es el único resto que merece la pena ser conservado.

El Ayuntamiento indicó la semana pasada que según ha explicado el arqueólogo al frente de las excavaciones, se ha encontrado una estructura longitudinal de piedra contemporánea, que carece de interés arqueológico, que ha sido documentada y cubierta. También se han encontrado vidrios y una veintena de monedas de la época emiral, que indican que en este espacio hubo un asentamiento en el siglo IX, del que solo merece la pena conservar la cimentación de la torre. También se trabaja en la localización de un foso medieval cristiano del siglo XIV, que está cercano al ficus de la entrada.

Las obras de adaptación

Los trabajos comenzaron en enero de este año después de sufrir varios retrasos e incluso la Junta de Andalucía tuvo que ampliar el plazo para la puesta en marcha del museo por los problemas surgidos durante la licitación del contrato debido a las exigencias de los fondos de la Iniciativa Territorial Integrada (ITI) con los que se financian 1,2 de los 1,6 millones que finalmente costará la obra. El resto corre a cargo del Ayuntamiento, que ha tenido que aportar una cantidad mayor de la previsto debido al encarecimiento de los materiales de construcción en los últimos meses, hecho que también demoró el procedimiento de contratación.

Esta moratoria en los plazos hubo de ser solicitada por el Consistorio tras dos procedimientos que no culminaron con éxito. Antes de eso, el 24 de junio del año pasado, una resolución de la Alcaldía amplió el plazo de presentación de ofertas para las obras en diez días a raíz de que la empresa Fonsan Gestión y Construcción SL comunicase por escrito al Ayuntamiento que en el expediente, publicado por el Consistorio en la plataforma de la contratación, no aparecían los planos de instalaciones y de estructura del edificio. Unos días después, la licitación de los trabajos quedó suspendida al no presentarse ninguna empresa al concurso público abierto por el Ayuntamiento, que partía de un presupuesto inicial de 1,1 millones de euros.

El Consistorio inició entonces un procedimiento negociado con varias empresas con el que esperaba acordar lo más rápidamente posible un contrato ante la premura para iniciar las obras. Ninguna quiso tampoco hacerse cargo porque el importe de licitación no cubría los costes debido al incremento del precio de los materiales de construcción en los últimos meses, derivado del alza generalizada de las materias primas. Para poder hacer frente a los costes con garantías, debería incrementarse en un 20% ese importe inicial (se elevaría a 1,6 millones), según un informe solicitado por el Consistorio al redactor del proyecto inicial. El Ayuntamiento redactó un nuevo pliego de condiciones que sí recogía ese incremento en los costes de los materiales necesarios para la ejecución de los trabajos. Los trabajos fueron adjudicados en octubre de 2021.