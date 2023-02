Francisco Márquez pasa al CIS y será sustituido por Andrés Enríquez en la cárcel de Botafuegos

Francisco Márquez Salaverri cesará como director de la cárcel de Botafuegos, en Algeciras, el próximo 28 de febrero y será sustituido en el cargo por Andrés Enríquez, que ya fue subdirector del centro penitenciario algecireño. Márquez Salaverri continuará en Algeciras como director de programas del Centro de Inserción Social (CIS), anexo a la prisión, como director de programas.

Márquez se reunió este miércoles en Madrid con el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz; el director general de Ejecución Penal y Reinserción Social, Miguel Ángel Vicente Cuenca, y su sucesor en el cargo para recibir en persona la noticia que ya le fue comunicada a través de una llamada telefónica hace unos días. "Me marcho sin resentimientos y con la satisfacción de haber hecho un buen trabajo. Es un cargo de libre designación y hay que acatarlo. La institución está por encima de las personas. Mi labor se ha centrado en mejorar la vida de los trabajadores y de los presos y creo que se ha conseguido", destaca Márquez Salaverri tras la reunión.

Sobre los motivos esgrimidos por Instituciones Penitenciarias para su cese, el ex director de Botafuegos se muestra tajante: "No pueden tener motivos objetivos porque no los hay. Ellos creen que es mejor para la prisión, que es muy complicada, y desde su punto de vista creen que es el momento de hacer un relevo. El año pasado hubo una inspección y salió todo bien y también vino el Defensor del Pueblo y estaba todo correcto según ellos. Motivos objetivos no hay".

Este lunes Márquez fue recibido con una ovación cerrada por parte de toda la plantilla que trabaja en la cárcel de Algeciras tras incorporarse después de pasar dos semanas de vacaciones. Justamente el día antes de marchar, un viernes a las dos de la tarde, Instituciones Penitenciarias le comunicó de manera telefónica que iba a ser destituido próximamente de su puesto tras 15 años de servicios en el centro.

Los sindicatos CSIF, Acaip-UGT, CCOO y Tu abandono sostienen que Ángel Luis Ortiz alega "pérdida de confianza" a raíz de unos comentarios críticos sobre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y sobre las insuficientes atenciones que recibía Botafuegos, una de las cárceles más conflictivas de España, por parte del Ministerio.

El último altercado grave en la prisión algecireña tuvo lugar el pasado mes de octubre, cuando se produjo un intento de motín que dejó a un trabajador con un dedo fracturado. Explicó entonces Acaip que los hechos ocurrieron en el módulo 10, ocupado por más de 80 internos "cuya mayoría cuentan con una amplia trayectoria delictiva, penal y penitenciaria, una cifra a todas luces excesiva para tratar con internos de tan alta peligrosidad", denunciaba la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias.

Esta asociación pidió entonces que se procediera a la “apertura inmediata” del módulo 11, "cerrado a pesar de la masificación de Botafuegos" y que se adoptaran soluciones para que estas instalaciones dejaran de estar por encima de su capacidad. En un comunicado, solicitaba, además, a la secretaría general de Instituciones Penitenciarias que atendiera de forma urgente las peticiones de la dirección de la cárcel, es decir, de Márquez Salaverri.