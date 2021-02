La FAVA solicita participación en la elección de los nombres de las puertas del mercado de Algeciras

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Algeciras (FAVA), ha interpuesto un recurso al concurso que elegirá los nombres de las puertas del Mercado Ingeniero Torroja, al ser incluidos en el jurado pero sin capacidad de voto.

Rómulo Domínguez, presidente de la FAVA, ha manifestó que "ya que no estamos de acuerdo con la designación de los miembros del jurado, al saltarse una parte del movimiento vecinal como es la FAVA, la cual está reconocida por el Ayuntamiento de Algeciras en el Reglamento de Participación Ciudadana, lo que pedimos es transparencia y que, si no hay nada que ocultar, se le de a un miembro de FAVA voz y voto en este concurso".

"No entendemos que estén como jurado esas 4 asociaciones cuando en Algeciras hay muchísimas más y no han contado tampoco con ellas, al igual que con la nuestra. Por ello, pedimos al alcalde transparencia e igualdad de condiciones, si no quiere que esto acabe en los Juzgados", ha argumentado.

"La Delegación de Mercados invitó a FAVA como jurado, pero sin voz ni voto, por lo que declinamos esta invitación, ya que no queremos acudir al concurso de floreros cuando tenemos mucho que aportar y decir", ha matizado.

"Con estas actitudes, se evidencia que la participación ciudadana brilla por su ausencia, pues se deja a FAVA y a otras muchas asociaciones de la localidad fuera del concurso. Sin duda, sería mejor para dar mayor transparencia al mismo que participara un miembro de las diferentes asociaciones algecireñas que así lo soliciten", ha añadido el presidente de la FAVA.

"Una vez acabada la vía administrativa, y no estando de acuerdo con el dictamen de la Secretaría General del Ayuntamiento de Algeciras, nos vemos obligados a recurrir al señor alcalde para que intervenga en este particular antes de acudir al Contencioso Administrativo para pedir medidas cautelares en relación al mencionado concurso", han comentado miembros de la Federación.