Un estibador de Algeciras aspira a convertirse en Mr. Gay Pride 2019

Andrés Bautista, un algecireño de 25 años que trabaja como estibador del Puerto de Algeciras y ejerce de instructor en el gimnasio Body Factory, aspira a convertirse en Mr. Gay Pride de España durante una gala que se celebrará el viernes en la Puerta del Sol de Madrid.

Al certamen, uno de los platos fuertes de la fiesta del Orgullo 2019, Andy -que es como lo llaman casi todos los que lo conocen- acude como ganador del Mr. Pride de la provincia de Cádiz. En Madrid tendrá que competir con otros 15 finalistas por un título que concede un jurado compuesto por personalidades del mundo de la cultura, la moda, la sociedad, el deporte, entre otros, comprometidos con la realidad LGTB. Los finalistas están conviviendo desde este miércoles, realizando varias actividades y pruebas que ayudarán al jurado a determinar quién es el que merece el deseado título. "Me lo estoy pasando genial y aquí están encantados con que haya un estibador en la final", subraya.

Pero también hay un premio del público, que se concede gracias a los apoyos recibidos a través de la web del concurso y donde Andy se aproxima de momento a los 3.000 votos, lo que lo convierte en uno de los grandes favoritos.

Andy lleva seis años como estibador y se confiesa "muy contento" en un trabajo que le satisface y en el que además ha encontrado "muchísimo apoyo por parte de los compañeros, el comité y las empresas". "Estoy realmente feliz por cómo me están respaldando desde que se enteraron que iba a intentar ser Mr Gay Pride. Ahora hace falta que todos me voten en internet", asegura con una sonrisa. "Trabajo en un sector que se considera bastante conservador, pero nunca me he sentido discriminado, a pesar de no haber ocultado nunca mi orientación sexual y habiéndole dado visibilidad; siempre me he sentido respetado en la estiba", continúa.

El portuario asegura que con este certamen se pretende "dar visibilidad al colectivo". "Me gustaría demostrar que todos somos iguales independientemente de nuestra condición sexual y acabar con los estereotipos e ideas equivocadas que se han podido crear a lo largo del tiempo sobre los homosexuales. Ademas seria muy gratificante para mí poder ayudar a esas personas que aun no se aceptan o no son aceptadas por su orientación y defender el título con orgullo, humildad y respeto", subraya en la web del Mr Gay Pride, donde se confiesa un amante del deporte, la moda, el cine, viajar y los animales, sobre todo de su perro Niko, que lo acompaña a casi todas partes.

La gala, uno de los actos centrales del MADO Madrid Orgullo 2019, comenzará a las 20:00 con las actuaciones de Samuel, Roser, Melody, Rebeca y Natalia, en la primera parte de la velada, y Mikolas Josef, Gloria Trevi y Melanie C, en la segunda. Además, Abel Arana y Dj Suri pondrán música a esta noche tan especial. Durante la gala, Gloria Trevi recibirá el Premio Especial Mr. Gay Pride España 2019, que en años anteriores recayó en Rocío Jurado, Marta Sánchez, Pastora Soler, Jorge Javier Vázquez y Camilo Sesto, entre otros.