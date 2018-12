¿Aún no diferencias el master oficial del título propio? ¡Aprende a hacerlo!

Aquellas personas que hayan pensado hacer un master probablemente se hayan preguntado antes qué es lo que diferencia a un master oficial de un título propio. A primera vista pueden parecer titulaciones similares, pero existen determinados matices que los distinguen y que pueden ser determinantes en la carrera profesional de una persona. Si estás pensando por ejemplo realizar un master oficial online, antes que nada debes conocer estas diferencias con el título oficial.

Su procedimiento normativo es diferente

En primer lugar hay que tener en cuenta que los masters oficiales se encuentran regulados por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), que depende del Ministerio de Educación, y cuentan con homologación en los 47 estados integrantes del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Por otro lado, los títulos son aprobados por las universidades y se regulan por un procedimiento normativo más flexible.

También cambia el profesorado que puede impartirlo

Un título propio se pone en marcha por iniciativa de los propios docentes, los cuales, sujetos al reglamento de cada universidad, diseñan tanto el programa como su implementación. En contra de lo que ocurre con los masters oficiales, que se deben impartir por parte de personal universitario, los títulos propios pueden ser impartidos por profesionales y expertos en distintos ámbitos.

Ambos no son apropiados para el doctorado

Un master oficial está siempre más orientado hacia perfiles que quieran dedicarse a la investigación, tal como indican expertos en la materia. De hecho, el Plan Bolonia recoge como requisito previo para realizar un doctorado el contar con una titulación oficial de master.

Entre las ventajas de los masters oficiales se encuentra el hecho de que si estudiante desea comenzar un doctorado en otro país europeo, cumpliría con los requisitos académicos que contempla el Plan Bolonia.

No obstante, este beneficio al que aludimos no se deduce de las contrataciones por parte de las empresas privadas, ya que cada compañía cuenta con unos criterios distintos de selección, y lo normal es que no tengan en cuenta si los masters son oficiales o propios.

Difieren en la puntuación para oposiciones

Llegado el momento de presentarse a unas oposiciones o concursos a la Administración Pública, hay que tener en cuenta que los masters oficiales puntúan más, ya que son catalogados postgrados. Sin embargo los títulos propios se consideran formación continua, razón por la cual cuentan con una puntuación inferior.

Las becas son distintas

Una diferencia también de suma importancia es que tan solo los estudiantes de masters oficiales pueden optar a una beca general del Ministerio de Educación, si bien la mayor parte de títulos propios disponen de programas de ayudas internas.

El precio varía

Con respecto al precio de la matrícula, cabe destacar que los masters oficiales están sujetos a las tasas por crédito que fijan el Ministerio de Educación y las Comunidades Autónomas, en tanto que el coste de los títulos propios es determinado por las propias universidades.

Los expertos señalan que los títulos propios suelen ser más caros, ya que se autofinancian. En el momento en que no resultan útiles para el mercado, es sencillo hacer que desaparezcan, siendo buena su flexibilidad para su creación y también para su disolución.