Detenido en Algeciras por sacar sin consentimiento 8.400 euros con la tarjeta de su lugar de trabajo

La Policía Nacional ha detenido en Algeciras a un hombre de 43 años como presunto autor de un delito de estafa. El detenido se apropió de una tarjeta corporativa de un despacho de abogados y, sin el consentimiento de sus titulares, realizó 14 retiradas en efectivo en cajeros automáticos de una entidad bancaria por un importe total de 8.400 euros.

La Comisaría de Algeciras recibió una denuncia a principios del pasado mes de abril en la en la que el responsable de un despacho de abogados de la localidad denunció unos movimientos bancarios por valor de 8.400 euros, que se habrían efectuado con una tarjeta corporativa y sin consentimiento de los titulares del despacho.

El Grupo de Delitos Tecnológicos y Estafas de la Comisaría de Algeciras inició una investigación y comprobó que los movimientos bancarios denunciados se correspondían con 14 disposiciones de efectivo realizadas en cajeros de Algeciras. Los agentes analizaron el circuito de seguridad del despacho de abogados, que registra mediante un sistema de llaves electrónicas las entradas y salidas del personal, identificando a las personas que habían tenido acceso al despacho durante los últimos meses en los días en que habían tenido lugar las extracciones.

Los investigadores visionaron las cámaras de los cajeros en los que se habían producido las extracciones de efectivo y en ellas se podía ver a un varón que, si bien tenía el rostro parcialmente tapado, coincidía plenamente con las características y rasgos físicos del principal sospechoso, un varón de 43 años que había sido contratado por el despacho para hacer trabajos de mantenimiento y mudanza.

Con estos indicios los agentes determinaron que el varón investigado, aprovechándose de la confianza depositada por parte de los denunciantes, entre enero y abril de este año se personó en el despacho de abogados fuera de las horas de apertura y se hizo con la tarjeta de empresa, realizando las 14 extracciones por valor de 8.400 euros. Inmediatamente después de realizar estas extracciones volvía a depositar en su lugar la tarjeta de crédito con el fin de no ser descubierto.