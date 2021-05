El Ayuntamiento de Algeciras demanda la vacunación del personal municipal de primera línea. El alcalde, José Ignacio Landaluce, ha escrito al Director General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familias, José María de Torres Medina, solicitando la vacunación de los empleados de Asuntos Sociales, Cementerios y demás delegaciones del Ayuntamiento de Algeciras que trabajan en primera línea.

“La inclusión de estos colectivos en el plan de vacunación prioritario se hace completamente necesaria, no solo para salvaguardar la salud pública, sino para garantizar el mantenimiento de un servicio estratégico como son los trabajadores municipales más expuestos al contagio, por la exigencia de la presencia física en su puesto y su constante interrelación personal con los usuarios”, ha especificado.

Landaluce ha recordado que desde el Ayuntamiento se continúa reclamando al Gobierno de España que “se incluyan en el plan de vacunación prioritario al personal de Salvamento Marítimo y a los trabajadores portuarios que aun no han sido vacunados, porque si durante el confinamiento producido por el estado de alarma se les consideró como personal esencial para trabajar, también deben clasificarse como tal para la vacunación”, a lo que ha añadido que “cada vez se hace más patente que aquellas personas que trabajan en nuestro puerto, y que entran en contacto con barcos provenientes de todo el mundo, deben ser vacunados”.

“Tres veces son ya las que, desde el Ministerio de Sanidad, se ha rechazado la propuesta de calificar a los trabajadores del sector marítimo portuario como prioritarios para la vacunación, por eso, en esta ocasión, he decidido recurrir a la Consejería de Salud, para solicitar la vacunación de aquellos funcionarios que realmente se encuentran en peligro de contagio, como Asuntos Sociales o Cementerios, pues desde la Junta de Andalucía sí se está actuando. Esta administración, sin el apoyo del Gobierno de la nación, es la que ha comenzado a vacunar a los trabajadores portuarios”, ha explicado el regidor algecireño, y ha aprovechado para agradecer al equipo de Juanma Moreno “el excelente trabajo que en este ámbito está realizando”.

“En el caso de que se produjese un brote de Covid-19 en el seno de la plantilla de estas delegaciones municipales, hay que tener en cuenta que no solamente implicaría una mera parálisis administrativa, algo ya de por sí grave, sino que tendrían que dejar de prestarse servicios esenciales para la comunidad, que en estos tiempos tan complicados, resulta algo que no nos podemos permitir, sobre todo cuando hablamos de personas necesitadas”, ha dicho. También ha hecho referencia al “descalabro sanitario y económico difícilmente reparable, no solo para nuestra ciudad y nuestra comarca, sino para todo el país, que supondría que este brote se diera entre los trabajadores del Puerto de Algeciras”.