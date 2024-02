La chirigota de Estudillo y Peco y la comparsa de Juanan, ganadoras del COAC de Algeciras 2024

El jurado del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Algeciras (COAC) 2024, presidido por José Pérez Notario, ha otorgado los primeros premios para Este año me toca a mi, en chirigotas, y El paraíso del momo, en comparsas. Son las agrupaciones ganadoras de una nueva final en el teatro Florida con muchos momentos señalados por la emoción del recuerdo, la crítica carnavalesca o la sonrisa abierta.

A la chirigota que dirige Fernando Estudillo, con las letras de Francisco Luque Godoy El Peco, le han seguido en segundo lugar No me des más vueltas que me caliento, en tercero Sintróm ni son y la cuarta plaza la han logrado Las Mediogrammys. El accésit ha sido para la de Los pibes, Los Fernando I.

El segundo lugar en comparsa lo ha ocupado El cielito de los cómicos, seguido de La Huella y La Galiadilla, siendo el quinto lugar para Los Momosapiens.

El premio Juan Carlos Vargas Quirós al mejor pasodoble a Algeciras lo ha conseguido la chirigota No le des más vueltas que me caliento por Igual que muchas cosas. El jurado ha elegido galardón Juan Mayor Pozo Juani como cuplé más gracioso a Como dice el estribillo, de la chirigota Este año me toca a mi. Los premios al mejor tipo y puesta en escena, dedicados a Diego Valencia Pérez, y popurrí han sido para la comparsa de Juanan, que se convierte con la suma de reconocimientos en la gran triunfadora de la edición 2024 del COAC algecireño.

El paraíso del Momo, cuyo tipo lo ha diseñado el propio Juanan, ha vuelto a dejar mucho sentimiento en el mensaje de sus letras, con un estribillo de cuplés en el que se revindica el carnaval: “Gaditano, gaditana, por todo lo que has luchado, por defender a tu tierra tienes de sobra el cielo ganado. No le temas al demonio, dile que no te causa agobio lo de llevarte al infierno. Que cantando carnavales mi tierra espanta sus males y se convierte en eterna”.

En su segundo pasodoble levantaron al público cantándole al concurso de Cádiz. “¿Qué te ha hecho mi comarca?”, se preguntaron los de Juanan, muy críticos con el trato a los campogibraltareños en el COAC del Falla. Su conclusión es una afirmación de desencanto: “El esfuerzo que nos cuesta cada año que pasa sentirnos gaditanos”.

Su popurrí premiado es un canto a Santa María de la Yerbabuena, como ellos dirían: “Contigo a mi me pasa igual que con el mar, que si no te tengo cerca me cuesta respirar…. Viviendo, cantando plegarias por ti, amando la tierra donde yo nací. Libranos el alma de todo mal, danos la alegría en forma de pan (en la voz del segunda), bendice cada febrero, haz de cada calle una catedral para que mi gente pueda rezar al más puro estilo chirigotero… porque no hay más religión que la del carnavalero".

La chirigota de Estudillo y El Peco pusieron buena parte de la gracia de la noche, muy pegados al terreno de la ciudad, a través de su parodia de la delegada de Feria y Fiestas. En su cuplé premiado hablan de los capotazos de Juana Cid a los que vienen a pedirle, con mención final a Romerito. Este año me toca a mi, que anuncia en su popurrí que seguirán haciendo lo que les salga de “sus canciones”, tuvieron a la propia delegada en su presentación y un segundo cameo, esta vez sonoro, del alcalde, José Ignacio Landaluce.

Peco se quedó muy tranquilo con sus dos pasodobles. El primero se lo dedicó al Algeciras CF, que tenía muchas ganas, y el segundo a su hija Rocío (“¿No es bonito que te digan papaito de qué vamos este año?”).

Los segundos

La presentación de El cielito de los cómicos, incluido su forillo, es una de las mejores composiciones y puesta en escena que se pueden enseñar como referencia de lo que es carnaval. José María Durán El Rizo y su grupo dejaron muchos buenos momentos en su homenaje sentido y completo a Juan Mayor Pozo, el gran Juani. Su estribillo de cuplés también quedará para la historia. Lo empiezan por el guachizarapa de Cine Cómico y terminan diciendo: “Mi amigo el chirigotero tenía tanto arte que hasta las puertas del cielo llegó haciendo pasacalles”. Su pasodoble a Diego Valencia, obra de Yiyo, provocó las lágrimas de muchas personas.

Agustín Carlos González El Tini tomó nota de su paso por semifinales y esta vez no saltaron las alarmas del teatro con la presentación de su chirigota de pollos asados, segunda clasificada. En sus pasodobles, el primero premiado, combinaron la alabanza de Algeciras, que tiene sal, azúcar del río de La Miel, fina arena, erizos en La Ballenera, “es mejor morir de hambre que renunciar a tenerte. Algeciras es pa comerte”, y la crítica con mucha ironía al público que recela de las agrupaciones algecireñas que van a concursar a Cádiz: “No busco tu reconocimiento, sino respeto. Después nos lamentaremos de que no hay carnavaleros”.

Existe una reflexión en la que coinciden muchas agrupaciones algecireñas que han pasado por el Florida en este concurso, que es la reivindicación del carnaval original, el de sus padres, de quienes heredaron el amor por esta fiesta. Lo han llevado a letra tanto chirigotas como comparsas. La Galiadilla de los hermanos de La Paz sacaron a escena a dos de sus hijos para contarles el cuento, “una herencia que no se puede perder”. Los grandes defensores de La Bajadilla, con esa flauta que suena preciosa gracias a Pablo Ramos y el forillo bajadillero de Javi Pariente, prometen años de continuación: “Mi chiriparsa llega a su fin, aunque no pienses que va a morir. No va marcharse de sus aceras”.

La comparsa tarifeña La Huella, tercera clasificada, marcó su sello. Cantó y revindicó a carnavaleros, a sus abuelos y a su tierra porque, como ellos dicen, “la huella es la identidad, ese árbol que sigue sin talar, es el relato colectivo de un pasado, es el símbolo heredado, es riqueza cultural, es la suma de lo que nunca ha sobrado, un legado sin igual”.

Los barreños Sintròn ni son, que volvieron a agrupar cuplés cortos, cerraron la sesión con sus historias de viejos verdes, con incontinencias, encuentro con puretonas, gurrina, dientes que se caen, sordera, un infarto, una conga del cintrón… Cuarteta final del nunca dejes de hacer en la vida lo que ya no puedas hacer ya muerto, que nada se pueda hacer más que “arrimar la cebolleta”.

Los chirigoteros sanroqueños de Las Mediogrammys, cuartos clasificados, cantaron la mayor crítica recibida por la organización del concurso, que traerá pagando a agrupaciones de Cádiz al Carnaval de calle y obliga, sin ningún pago, a las agrupaciones comarcales a salir en la cabalgata y a actuar en la Plaza Alta.