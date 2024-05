El PSOE pide en el Congreso un acuerdo entre la UE y Reino Unido sobre Gibraltar sin alusión a cuestiones clave

El Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados ha registrado una propuesta en la que insta al Gobierno de España a impulsar un acuerdo entre la UE y Reino Unido sobre Gibraltar que permita el libre tránsito de personas y mercancías en la Verja y el uso conjunto del aeropuerto situado sobre el istmo. Todo ello sin que nuestro país renuncie a su soberanía sobre la colonia.

La iniciativa del PSOE, en forma de proposición no de ley, obvia en cambio cuestiones clave que han estado y están sobre la mesa de negociación como la nivelación fiscal de Gibraltar con España, un mayor control del contrabando de tabaco, la transposición de la normativa medioambiental a la legislación del Peñón y la igualación de las pensiones de los españoles que trabajaron en la colonia y que cobran una media de 400 euros menos al mes que sus ex compañeros llanitos.

El texto, que será debatido y presumiblemente aprobado en la Comisión de Exteriores de la Cámara Baja el próximo día 14, pide al Ejecutivo de PSOE y Sumar que fomente "un marco de relaciones amistosas y de buena vecindad con el Reino Unido, particularmente en lo tocante a Gibraltar, sin renunciar a las posiciones españolas en materia de soberanía".

El PSOE reclama también "mantener los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido que asegure el establecimiento de una zona de prosperidad compartida que redunde en beneficio de los habitantes del Campo de Gibraltar y del Peñón de Gibraltar".

Es en el tercer punto de la propuesta socialista donde se entra en materia y donde se concretan los objetivos básicos: "Continuar dichas negociaciones sobre las bases de la eliminación física de la Verja; la libertad de circulación de personas; la libertad de circulación de mercancías y el uso conjunto del aeropuerto".

"Una propuesta global"

El texto se sitúa en línea con el entendimiento que los negociadores mostraron el pasado 12 de abril en Bruselas, en una reunión entre el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Maros Sefcovic; el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, y el ministro de Asuntos Exteriores de Reino Unido, David Cameron. A la cita y acompañando a este último, acudió también el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo.

"La declaración conjunta emitida tras la reunión [del 12 de abril] constató que la misma se había celebrado en una atmósfera constructiva y que se han conseguido avances significativos, acordándose líneas políticas generales, incluyendo el aeropuerto y la movilidad de bienes y personas, sin menoscabo de nuestra posición de soberanía. Además, se señaló que las negociaciones seguirán durante las próximas semanas para concluir el acuerdo UE-Reino Unido", reza la exposición de motivos de la proposición del PSOE.

"La salida del Reino Unido de la Unión Europea tuvo un impacto relevante en Gibraltar al quedar excluido del Acuerdo UE-Reino Unido", añaden los socialistas. "Esta situación" se lee en su propuesta, "tiene un efecto sensible para más de 300.000 españoles de la zona del Campo de Gibraltar, así como para los casi 35.000 habitantes de la colonia británica. Desde que se iniciasen los trámites del Brexit, el Gobierno de España ha manifestado en multitud de ocasiones su intención de propiciar un Acuerdo UE-Reino Unido que asegure un futuro de prosperidad para la región y una política de buena vecindad sin renunciar a las posiciones sobre soberanía que el Reino de España mantiene en la zona. También los alcaldes de la zona se han pronunciado en ese sentido".

"El Gobierno de España, junto con la Comisión Europea, sobre la base del Entendimiento de Nochevieja de 2020 y el Mandato Negociador de 2021, ha presentado al Reino Unido una propuesta global y equilibrada que aborda todos aquellos elementos que conforman una verdadera zona de prosperidad compartida. De esta forma, y bajo ese espíritu del principio negociador, se ha venido trabajando por parte de los gobiernos español y británico y la Comisión Europea", manifiestan los socialistas.

Los irritantes

La cuestión a despejar aún por la UE y el Ejecutivo español es cómo se reflejarán en ese acuerdo global todas aquellas cuestiones a las que no aludieron tras su cita en Bruselas y a las que tampoco hacen referencia los socialistas en su proposición ante el Congreso. ¿Sería posible la prosperidad compartida de dos territorios si en uno de ellos los impuestos siguen siendo sensiblemente inferiores respecto al otro? ¿Habría igualdad si la normativa ambiental difiere en cuestiones como el control de las emisiones y los vertidos contaminantes? ¿Si el tabaco de contrabando que sale de Gibraltar con destino a España se convierte en un producto de consumo cotidiano sin carga impositiva? ¿Si los pensionistas no cobrasen lo mismo pese a haber trabajado y cotizado el mismo periodo? Por el momento, no hay detalles sobre lo avanzado en torno a esos cuatro irritantes.