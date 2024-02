Muchos carnavales y mucha cultura: los planes para este fin de semana en el Campo de Gibraltar

Hoy ya es juernes, y este fin de semana se presenta con una agenda muy completa en la comarca del Campo de Gibraltar. Se celebran varios carnavales de diferentes municipios y otras fiestas populares que no querrás perderte.

Además, la cultura sigue manifestándose en diferentes eventos, como conciertos, presentaciones y exposiciones. No te pierdas ni un detalle, consulta aquí la programación organizada cronológicamente. ¡Empezamos!

Jueves 15 de febrero

18:00 Algeciras: Pasacalles carnavalesco escolar.

19:00 Algeciras: Proyección de película "Que nadie duerma" en el salón de actos de la ETSI de Algeciras. Organizado por Cineclub “4 EN LETRA” y Alcultura.

20:00 Algeciras: Inauguración exposición de Pepe Cano en el bar El Querido.

20:30 La Línea: Pregón del Carnaval, a cargo de la chirigota de Pepe Torres.

Viernes 16 de febrero

18:00 Algeciras: Cabalgata del humor desde la avenida Virgen del Carmen, a la altura de Hacienda, para recorrer Capitán Ontañón, Ramón y Cajal, Fuerzas Armadas, Blas Infante y finalizar en la puerta delantera del parque María Cristina. Durante el itinerario tendrá lugar el concurso de disfraces para adultos.

19:00 Algeciras: Presentación de la editorial Fracaso Books de Paco Gómez en la UFCA. Reserva tu plaza en el email info@ufca.es

19:00 Algeciras: Ciclo de música de cámara Algeciras Suena en Alcultura a cargo del alumnado del conservatorio.

Programa de mano

Sax Harmony

(Saxos: Elvis Morata, Lara Da Cruz, Tomás Pantoja, Francisco García, Jaime Guerrero, Héctor Espinosa)

"Pequeña Serenata Nocturna, Kv 525: I. Allegro" (W. A. Mozart)

"Trois Petites Sonates a Scarlatti" (P. Dubois)

—

Musiqueminencias

(Oboes: Claudia Escrivá, Miguel Romero)

"Dúo Nº 1 op. 27" (C. Stamitz)

—

Cuatricuerda

(Violines: Mireia Heredia, Manuel Morales; Viola: Luis Jiménez; Violoncelo: Carlota Arrocha)

—

"Divertimento en Fa major, k. 138: I. Allegro" (W. A. Mozart)

"Bohemian Rhapsody" (Freddie Mercury)

"Libertango" (Astor Piazzolla)

El programa de mano se completa con la interpretación de la "Suite para violoncelo Nº 4 BWV 1010" de J. S. Bach por parte del profesor de violonchelo Juan Díaz Porras.

22:00 Jimena: Parodia de presentación del Carnaval a cargo de José Carlos Moreno, Víctor Rodríguez y Juan Macías. Más tarde llegarán las actuaciones de las 5 agrupaciones carnavalescas de Jimena de la Frontera, San Pablo de Buiceite y Estación de Jimena, con repertorios cargados de letras picarescas, de actualidad y con puntos de humor.

22:00 La Línea: Gran Final del Concurso Comarcal de Agrupaciones Carnavalescas, con la actuación invitada de “El Joyero” (comparsa los Carapapas).

Sábado 17 de febrero

12:00 Algeciras: Actuaciones de agrupaciones carnavalescas locales en la Plaza Alta.

12:00 La Línea: Actuación de agrupaciones carnavalescas en el escenario instalado en el Mercado Provisional. A la misma hora, en la plaza de Fariñas, actividades de animación infantil.

13:00 Algeciras: En la Fuentenueva se celebra la XXXI Inesperada Popular organizada por peña cultural carnavalesca Cine Cómico.

14:00 Algeciras: En el bar Los Arcos de la barriada de Agua Marina, el famoso arroz al revés de Cristobal gratis para todas las personas asistentes y actuación de la chirigota de Tarifa. Colaboran Ignacio Vinuesa y la peña Los Bullitas.

16:00 Algeciras: Concurso de disfraces en las categorías benjamín, infantil y juvenil con actuaciones de animación para todos los públicos, en la Plaza Alta.

16:30 Jimena: pasacalles infantil con fiesta para los más pequeños y sorteo de regalos.

17:00 La Línea: Actuación de comparsas y chirigotas locales en la Plaza Fariñas.

18:00 Guadiaro: Pasacalle de disfraces adultos e infantiles, que discurrirá desde el campo de fútbol al Recinto Ferial, donde se mostrarán los disfraces en el escenario. A las 19:00 tendrá lugar la actuación de una agrupación de Carnaval, y tras ello la entrega de premios de los concursos Infantil y Adultos, para finalizar la jornada con música.

18:00 San Roque: Cabalgata del Humor, con premios para categorías individuales, parejas y grupos, y con fiesta joven con música y actividades.

20:00 Algeciras: La Revuerta Dj Sets. Pinchada de música diversa.

20:30 La Línea: Actuación de la chirigota del Cherif "El Grinch"

21:00 La Línea: Concierto tributo a Queen God save the Queen, como parte del festival En La Línea Música. Compra aquí tus entradas.

23:00 Jimena: Pasacalles de disfraces desde la calle Fuentenueva hasta la carpa municipal de carnaval, acompañados de la Charanga "Los Sones de Cádiz", y las carrozas con cuatro de las agrupaciones de Jimena de la Frontera y Estación de Jimena. Actuaciones de Compás Flamenco y los Dj's kfu y Dani Cerdán.

Domingo 18

11:00 Tarifa: VII Día de la bici. No te olvides tu casco y pedalea en familia por Tarifa. El recorrido será sencillo y tendrá una longitud de 3 kilómetros.

12:00 Los Barrios: Tagarninada popular. Se han preparado más de 600 kilos de potaje de tagarninas para compartir con todo el que se acerque, además habrá actuaciones de agrupaciones de carnaval.

12:00 San Roque: Fiesta Infantil y las actuaciones de las chirigotas de San Roque y la comparsa gaditana “La Resbaladera, una comparsa de Toda la Vida”, de Nene Cheza y Zampi.

12:00 La Línea: Gran Concurso de Disfraces Infantil en las modalidades Individual y Colectivo en la Plaza Fariñas.

12:00 Algeciras: Cabalgata de agrupaciones carnavalescas que partirá desde la Plaza de la Constitución para discurrir por Fuerzas Armadas, Blas Infante, Regino Martínez, Primo de Rivera y finalizar en la Plaza Alta, para dar paso a las actuaciones de los grupos participantes.

13:00 Jimena: Actuaciones de las agrupaciones carnavalescas en el Llano de la Victoria.

14:00 La Línea: “XXI Tagarniná Flamenca” en la sede de la Peña Flamenca Cultural Linense.

16:00 Jimena: Actuaciones de las agrupaciones del carnaval de Cádiz: las chirigotas "Los del Canal Sur", "Los Chaboli" (semifinalistas del COAC), y la comparsa da David Carapapa "El Joyero" (finalistas del COAC) en la carpa del Carnaval.

18:30 La Líinea: Gran Cabalgata de Carnaval, con la participación de carrozas, agrupaciones locales, grupos familiares, disfraces y charangas, con arreglo al siguiente itinerario: C/ Clavel, C/ del Sol, finalizando en el cruce con C/ Padre Rodríguez Cantizano.

Te lo advertimos, este fin de semana no vas a tener excusa para quedarte en casa. Disfruta de las actividades programadas en la comarca, y no te quedes sin tu plato de tagarninas.