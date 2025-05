CCOO planta cara a Correos por el cierre del centro logístico de Algeciras y exige garantías para la plantilla

Algeciras/La clausura del centro logístico de Correos en Algeciras, conocido internamente como “centro nodal”, ha abierto una nueva fase de tensión entre la empresa postal y CCOO. El sindicato exige garantías legales y laborales para los trabajadores afectados por la reestructuración, y advierte que no permitirá que la plantilla asuma las consecuencias de lo que considera un error de gestión de la anterior dirección de la compañía.

Este lunes se constituyó la Comisión Negociadora que abordará el proceso de desagrupación de actividad en este centro, cuya actividad se desarrollaba en colaboración con la filial Correos Express. La empresa, enmarcando esta decisión dentro de su actual Plan Estratégico, comunicó su intención de cerrar estos centros nodales, entregando la memoria justificativa, un listado de personal afectado y una propuesta de vacantes. Sin embargo, según denuncia CCOO, las plazas ofrecidas —la mayoría de reparto motorizado, en turno de tarde, a jornada parcial y en destinos alejados más de 100 kilómetros de la capital— suponen una degradación clara de las condiciones actuales.

El sindicato acusa directamente al anterior presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, de haber consolidado un modelo laboral “precario y caótico”, con la complicidad de CSIF, Sindicato Libre de Correos y CIG, mediante una declaración firmada en diciembre de 2021 que, según CCOO, sentó las bases del actual desmantelamiento. “Desde el principio denunciamos que los centros nodales eran una fórmula fallida: se crearon empleos parciales, sin condiciones dignas, con instalaciones deficientes y un elevado coste para la empresa”, explica Rafael Tejadas, secretario provincial de CCOO Correos Cádiz.

La central sindical ha mostrado un rechazo rotundo al enfoque actual del proceso de reubicación. Considera que esta reorganización, canalizada a través de una modificación sustancial de condiciones de trabajo, debe realizarse con transparencia, diálogo real y pleno respeto al acuerdo marco estatal firmado con la empresa el pasado 15 de marzo. En ese documento, Correos se comprometió a garantizar el mantenimiento del empleo, ofrecer puestos a tiempo completo de forma preferente, y compensar adecuadamente cualquier perjuicio por movilidad o cambio de condiciones.

En esta línea, CCOO exige que se corrija la información entregada, que considera insuficiente e intencionadamente opaca. Reclama detalles precisos sobre los turnos, horarios, medios de transporte necesarios, distancia exacta respecto al centro cerrado, número de horas en los contratos parciales y los posibles pluses que se perderían en caso de traslado. Asimismo, el sindicato advierte que no aceptará recolocaciones forzosas en plazas que no hayan sido ofertadas con toda la información y garantías.

“La propuesta de la empresa es desequilibrada, orientada a reducir costes y no a proteger los derechos de la plantilla”, ha subrayado Tejadas. CCOO reclama una reducción real del número de plazas parciales, alternativas para el personal sin carné de conducir, la eliminación de turnos no negociados y el establecimiento de límites razonables a los desplazamientos obligatorios.

Para el sindicato, esta negociación no puede convertirse en un simple trámite para aplicar recortes encubiertos. “La plantilla no provocó esta situación y no puede ser ahora la gran perjudicada. Si Correos no rectifica, valoraremos medidas legales y movilizaciones”, ha sentenciado.