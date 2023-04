Por la gente, la candidatura fantasma de la confluencia de izquierdas en Algeciras

La confluencia de izquierdas formada en Algeciras por Izquierda Unida, Más País Andalucía e Iniciativa del Pueblo Andaluz concurrirá a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo bajo el nombre de "Por la gente".

Una denominación legal que su candidato a la Alcaldía, Andrés del Río, avanza que se utilizará únicamente a modo de eslogan en lugar de nomenclatura con el fin de mantener la identidad de las tres formaciones de izquierdas que aceptaron en su momento concurrir juntas a los comicios pese al riesgo de que el electorado no sepa identificarla el día de las elecciones.

"Preferimos denominarnos como la confluencia de izquierdas. Hemos detectado que la gente quiere votar a los partidos que ya conoce, pero también era necesario agrupar al máximo el voto de izquierdas en la ciudad de Algeciras y por eso se constituyó la coalición", subraya Del Río.

El candidato aventura que, ante una cabina llena de papeletas el 28 de mayo, la de la confluencia "será reconocible por los tres logotipos".

Otras dos formaciones de izquierdas en la ciudad se han quedado al margen de esta agrupación de partidos. Adelante Andalucía concurrirá en solitario con Rafael Fenoy como candidato, mientras que Podemos no concurrirá tras las diferentes escisiones producidas en el seno de la formación morada.

La confluencia de izquierdas, por su parte, sostiene haberlo intentado. "En octubre sondeamos a todas las formaciones. Adelante Andalucía nos contestó desde primera hora que no. Y Podemos no ha mostrado voluntad de ir juntos. Nuestra idea era unir al máximo para no dispersar el voto de la izquierda", según Del Río.

El tejido social, en la confluencia

La confluencia de izquierdas difundió este miércoles el nombre de la persona que ocupará el número cinco de su candidatura a los próximos comicios municipales, puesto que será ocupado por el joven graduado en Derecho y politólogo algecireño de origen magrebí, Saad Ben Tahayekt, integrante por parte de IU.

“La sociedad algecireña tiene por orgullo que nuestra ciudad sea un espacio de convivencia de diferentes culturas, desde nuestra candidatura hemos querido dar un paso más allá integrando a este joven algecireño en un puesto de salida de nuestra lista", anunciaron desde la confluencia de IU-MP-Iniciativa.

Los primeros puestos de la confluencia estarán ocupados por: Andrés del Río, Purificación Alonso, María Paz Peña, Sara Almagro, Saad Ben Tahayekt, Ana Ortiz, José Manuel Ropero y Francisco Martínez.

Del Río expuso que la candidatura que encabeza contará con dos exconcejales socialistas, José Manuel Ropero y Antonio Berrocal (este último en el número 27), en lo que la agrupación define como una apuesta por integrar a todas las sensibilidades de la izquierda algecireña.

El movimiento ciudadano también contará con su espacio en la lista de la confluencia de izquierdas, con la histórica dirigente vecinal Carmen Ortiz o el vicepresidente de la asociación de vecinos de la Casita de las Palomas, de la barriada de San Bernabé, Francisco Alarcón.

“Presentamos un equipo solvente y diverso, preparado para asumir el gobierno de la ciudad y dar un giro de timón a las políticas públicas que dé respuestas a las demandas de la ciudadanía y afronte una Algeciras de futuro que desarrolle en plenitud todas sus potencialidades”, según del Río.