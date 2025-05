El Ayuntamiento de Algeciras defiende que la serie 'Marbella' no recrea hechos reales, aporta beneficios económicos y no menciona a la ciudad en la trama

Algeciras/El rodaje de la serie Marbella, producida por Buendía Estudios para Movistar Plus+, está convirtiendo en escenarios de ficción algunos de los enclaves más conflictivos de Algeciras. La Ballenera en Getares o la barriada de La Bajadilla acogen esta semana escenas del proyecto, que narra con crudeza los entresijos del narcotráfico en el sur de España. Mientras otras ciudades como Barbate y La Línea de la Concepción han declinado participar por considerar que la serie lesiona la imagen local o no respeta a las víctimas, el Ayuntamiento de Algeciras ha dado luz verde al rodaje y defiende que no se están representando hechos reales ni se menciona el nombre del municipio.

Según ha confirmado el Consistorio a Europa Sur, los permisos se han concedido tras cumplir con todos los requisitos administrativos y documentales exigidos. “Se ha actuado como en cualquier otro rodaje”, indican fuentes municipales, que recuerdan que en los últimos años han autorizado grabaciones de plataformas como Netflix, HBO o la propia Movistar.

Las zonas autorizadas se limitan a vías de competencia municipal: la zona de la Ballenera, la barriada de La Bajadilla y la playa del Rinconcillo (próximamente). En estos lugares se han desplegado cámaras, focos, camiones técnicos y un equipo de más de cien personas que ha generado un notable impacto visual y logístico en la vida vecinal. La serie eligió este martes para filmar en las empinadas y deterioradas calles San Luis, Teruel, Gerona y Huesca, en plena Bajadilla, una de las zonas más castigadas social y urbanísticamente de la ciudad. El uso de espacios degradados, donde se han producido tiroteos e incendios recientes, ha generado controversia entre algunos vecinos, que ven en el rodaje un reflejo incómodo de la marginalidad.

Tasa por ocupación y beneficios económicos

En respuesta a si el rodaje ha conllevado algún tipo de contraprestación económica o material para la ciudad, el Ayuntamiento aclara que la productora ha abonado “las correspondientes tasas por ocupación de vía pública”, como establece la normativa vigente. No ha habido exigencias adicionales en forma de compensaciones por las alteraciones que la grabación pueda causar en el tráfico o la convivencia vecinal.

El Consistorio sí defiende que la producción ha generado beneficios indirectos para la economía local: la reserva de 80 plazas hoteleras durante dos semanas, el uso diario de servicios de hostelería para más de cien personas, y la contratación de 150 figurantes locales, todos dados de alta en la Seguridad Social.

¿Qué se está grabando?

Una de las principales dudas que ha rodeado al rodaje era si Marbella recrearía episodios recientes y dolorosos del narcotráfico, como el asesinato de dos guardias civiles en Barbate el pasado febrero. Desde la productora se ha asegurado al Ayuntamiento que “no se recrea ningún hecho que haya ocurrido en la vida real” y que el guion se basa en una obra de ficción. Aun así, la serie ya ha rodado en escenarios como la desembocadura del río Palmones, la ensenada de Getares o la antigua ballenera de Algeciras, que fue transformada el pasado viernes por la noche para simular una escena con narcolanchas y luces de emergencia, a pesar de que la Autoridad Portuaria denegó el permiso para rodar en el agua por razones de seguridad.

También han trascendido imágenes en aguas de la Bahía que recrean una persecución a plena luz del día y que han sido publicadas en las redes sociales generando confusión entre si era una operación real o la ficción que estos días impregna la comarca.

El Ayuntamiento afirma que ha mantenido “varias reuniones de trabajo presenciales” con los responsables del proyecto, y que la Delegación de Seguridad Ciudadana coordina los permisos con la Policía Local para garantizar el desarrollo del rodaje sin afectar al normal funcionamiento de la ciudad. Sin embargo, este miércoles vecinos de La Bajadilla denunciaban ante este periódico que personal de la productora estaba colocando carteles para prohibir el aparcamiento en la calle Ávila con apenas una hora de antelación y buscando a vecinos para que los retirasen. "Es ilegal. Debe hacerlo la Policía Local y con un día de antelación", reclama indignado uno de los vecinos de la zona, al que levantaron de la siesta para mover su vehículo.

Placas con la prohibición de aparcar en la calle Ávila, este miércoles. / Erasmo Fenoy

¿Algeciras como escenario o como personaje?

Una de las críticas más repetidas a este tipo de producciones es que refuerzan el estigma del Campo de Gibraltar como territorio dominado por el narcotráfico. Algeciras no escapa a esa sombra. Sin embargo, el Ayuntamiento intenta desmarcarse de esa lectura y asegura que en ningún momento la ciudad aparece como tal: “Ninguna de las tramas se desarrolla en Algeciras, por lo que el nombre del municipio no figurará en la serie”.

La intención de la productora, según trasladaron a los representantes municipales, es no vincular explícitamente los escenarios reales con los nombres de las ciudades donde se ha rodado. El mensaje es claro: se usan las calles, no los nombres. Algo que no ha convencido a otros municipios afectados por la violencia del narco. El alcalde de La Línea, Juan Franco, rechazó frontalmente participar, argumentando que no habían autorizado ni reuniones ni rodajes porque “la serie no contribuye en nada a mejorar la imagen del municipio”. En Barbate, por su parte, las autoridades locales declinaron participar por respeto a la memoria de las víctimas.

“Esperamos que la imagen sea la más positiva posible”

Desde Algeciras, el gobierno local se limita a manifestar su “máximo respeto” a las decisiones adoptadas por otros municipios. Y añade: “Esperamos, al igual que nuestros vecinos, que la imagen que se ofrezca del Campo de Gibraltar en general y de Algeciras en particular, sea la más positiva posible”.