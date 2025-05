El alcalde de La Línea denuncia que la serie 'Marbella' rueda sin permiso en la ciudad

La Línea/El alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, ha negado este lunes que el Ayuntamiento haya autorizado el rodaje de la serie Marbella en la ciudad y ha lamentado que, pese a ello, la grabación se esté llevando a cabo en una instalación cerrada y de titularidad autonómica: la antigua Residencia de Tiempo Libre El Burgo. El edificio, cerrado al público desde 2024, ha sido transformado para representar una operación vinculada al narcotráfico: en su recepción se apilan fardos ficticios de droga como parte del decorado.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, Franco ha querido zanjar los rumores que circulan desde hace días: "Me gustaría dejar claro que el Ayuntamiento de La Línea no ha dado ningún tipo de autorización para grabar en nuestra ciudad. De hecho, no hemos mantenido ni reuniones con la productora de la serie". El regidor ha asegurado que la posición del Consistorio ha sido desde el principio no colaborar con el rodaje de esta serie de ficción, producida por Movistar Plus+, al considerar que no contribuye "para nada a la mejora de la imagen del municipio".

Las palabras del alcalde se producen después de que en los últimos días haya trascendido que el equipo de producción de Marbella tiene previsto grabar esta semana en el interior de la Residencia El Burgo, un edificio cerrado desde hace años y propiedad de la Junta de Andalucía. Aunque la administración autonómica no se ha pronunciado de forma oficial, todo indica que la productora ha obtenido autorización por parte del Gobierno andaluz para utilizar estas instalaciones como localización. Esta residencia, situada frente al mar y prácticamente inactiva desde su cierre, ha sido puntualmente utilizada para cursos de formación. Su arquitectura, el estado de semiabandono y su localización aislada la convierten en un decorado perfecto para recrear escenas de la trama criminal que centra la ficción.

Franco ha añadido que, de confirmarse, el rodaje se estaría realizando "sin autorización del Ayuntamiento", y que desde el Consistorio se está indagando cómo ha sido posible el acceso a estas instalaciones: "Estamos indagando para ver estas posibles autorizaciones de dónde han podido venir", ha dicho el alcalde.

La polémica por las localizaciones

La serie Marbella recrea algunos de los episodios más duros de la lucha contra el narcotráfico en el sur de España. La ficción ha generado controversia por su decisión de inspirarse en sucesos reales muy recientes, como el asesinato de dos guardias civiles en el puerto de Barbate el 9 de febrero de 2024.

El pasado viernes, como adelantó Europa Sur, el equipo de rodaje transformó el entorno de la antigua Ballenera de Algeciras, en la ensenada de Getares, para reproducir la escena del doble crimen en horario nocturno. A pesar de contar con autorización municipal para cortar el acceso a la zona, el Puerto de Algeciras se opuso a que se grabara en aguas bajo su jurisdicción por motivos de seguridad. Tampoco fue posible rodar en Barbate, donde ocurrió la tragedia, por el rechazo de las autoridades locales, que lo consideraron una falta de respeto a la memoria de las víctimas y al dolor de sus familias.

Fuentes consultadas por este periódico aseguran que nada parece frenar el avance del equipo de producción, que, pese al doble rechazo del Ayuntamiento de La Línea y de la APBA, continúa sumando enclaves en el Campo de Gibraltar. Además del litoral alrededor de la Ballenera y la residencia El Burgo, la serie ha desembarcado también en la desembocadura del río Palmones, en Los Barrios, donde la semana pasada el chiringuito El Garito fue reconvertido en un set de rodaje. Allí, una grúa introducía y retiraba del agua varias narcolanchas de atrezo ante la sorpresa de los paseantes.

La combinación de escenarios reales, la crudeza de los acontecimientos que inspiran algunas escenas y la falta de consenso institucional han generado una creciente controversia en la comarca. Mientras las cámaras siguen rodando, crece el debate sobre los límites entre la ficción y el respeto a las comunidades en las que se rueda.