Al Liquindoi saca nuevo vídeo, 'Amor Roto', antes de presentar su último disco

El grupo Al Liquindoi ha publicado en Youtube su último vídeo, Amor Roto, su último single que hará de antesala al lanzamiento del nuevo disco del grupo algecireño, previsto para el 17 de noviembre en todas las plataformas digitales. Se trata de una canción llena de fuerza, rítmica y sentimental donde se mezclan los géneros flamenco, pop y pop rock, la variedad a la que acostumbra la formación.

Al Liquinodi expresa que el amor perfecto no existe, “porque no somos un amor de escaparate”, como menciona en el estribillo, donde comentan que el amor puro que vemos en la televisión o lo que las personas contamos no es el real.

El single es la antesala del lanzamiento del primer disco del grupo, el 17 de noviembre en todas las plataformas digitales. La presentación del disco será el martes 21 de noviembre en el Mercado Gastronómico La Pxta Calle, en la Plaza Andalucía de Algeciras, y el viernes 24 actuarán en directo en la Sala Gramola a partir de las 23:30.