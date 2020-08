Acaip denuncia la agresión de un recluso de Botafuegos a dos funcionarios

El sindicato Acaip ha denunciado que el pasado miércoles dos funcionarios del centro penitenciario de Botafuegos, en Algeciras, fueron agredidos por un interno multirreincidente. Uno de los lesionados es el jefe de Servicios de la prisión.

La agresión tuvo lugar a las 12:15, cuando se requirió con urgencia la presencia del jefe de Servicios, que en ese momento realizaba un cacheo extraordinario, que tuvo que ser suspendido. Acompañado de otros funcionarios, se presentó en el departamento de Comunicaciones Interiores, lugar donde el interno de origen marroquí A.A.S., que acaba de terminar la comunicación familiar que tenía programada, se negaba de forma rotunda a ser cacheado de forma rutinaria por los trabajadores allí presentes.

Acaip explica que le ordenó que saliera de la dependencia, a lo que el interno se negó y amenazó a quien le dio la orden. Cuando fue sujetado por el brazo para que saliera del lugar, lanzó patadas y puñetazos a los trabajadores y alcanzó de lleno al jefe de Servicios a la altura de las costillas, por lo que tuvo que ser atendido en la Enfermería, donde se emitió un parte de lesiones.

El sindicato explica que finalmente el interno fue conducido al departamento de aislados, no sin antes amenazar gravemente a los funcionarios allí presentes con expresiones como “no sabes lo que has hecho, te tengo que matar, a mí me queda poco aquí, cuando salga te tengo que encontrar en la calle, te tengo que quitar la vida”.

Acaip señala que el interno agresor está catalogado como peligroso debido a su trayectoria penitenciaria que comenzó en el año 2009, con múltiples expedientes disciplinarios dentro de la prisión por agresiones tanto a Funcionarios como a otros presos. Desde la Sección Sindical de Algeciras de Acaip-UGT insta a la Dirección de Botafuegos a que traslade a este interno a la mayor brevedad posible a otro centro penitenciario más acorde al perfil que presenta, así como a que se remitan los partes de hechos al juzgado de guardia por si fueren constitutivos de delito.

El sindicato recuerda que los trabajadores penitenciarios son el colectivo de empleados públicos que másagresiones sufren en el desempeño de su actividad laboral. "En los últimos seis años han tenido lugar más de 2.100 agresiones con lesiones, sin contar agresiones sin lesiones, amenazas de muerte ni insultos", indica Acaip.