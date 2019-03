Salud no aumentará la asignación económica al niño algecireño con una enfermedad rara

La Delegación Territorial de Salud y Familias de la Junta en Cádiz ha confirmado que la familia del pequeño Eric, un niño de Algeciras de 2 años que tiene que viajar a Barcelona cada cierto tiempo para tratarse de una enfermedad rara, recibe las "ayudas estipuladas" y deja entrever que no tiene intención de aumentarlas. Esta asignación es, según relató la madre del pequeño, de 2,50 euros al día, cuando están en la Ciudad Condal, cifra que lleva congelada desde 1981, cuando eran 400 pesetas.

La parlamentaria de Adelante Andalucía Ángela Aguilera, a la que Salud y Familias acusa de politizar el caso, anunció el lunes que lo trasladará al Parlamento Andaluz precisamente para que se aumente la cantidad.

"En estas derivaciones no está previsto el abono de dietas por gastos de alojamiento o manutención, pero sí ayudas en desplazamientos para recibir asistencia en otra comunidad autónoma o en otra provincia de Andalucía cuando no es necesario el uso de transporte sanitario (ambulancia)", explica la delegación territorial en una nota de prensa. "Estas ayudas consisten en el abono de los gastos de desplazamiento en transporte público (avión, tren, autobús) al paciente y, habitualmente, a un acompañante; además, se dan casos en que el SAS también se hace cargo de los gastos no sólo de transporte público, también de taxis o coches de alquiler", continúa.

El pequeño Eric tiene que viajar en la furgoneta de la familia para poder ser atendido, ya que sufre crisis epilépticas diarias, movilidad reducida el cien por cien, precisa de una bomba de alimentación y de una dieta específica para alimentarse por sonda gástrica, lo cual le impide viajar en transporte público.

Además, la delegada territorial de Salud y Familias, Isabel Paredes, confirma que el menor tiene que acudir a Barcelona porque allí se le puede dar "una respuesta lo más ágil y eficaz" y "por tanto, con las mayores garantías de éxito”, pero a continuación dice que es injusto que se le achaque falta de recursos. Paredes confirma que en el caso del niño algecireño se ha aplicado "un protocolo que marca cuándo el SAS es referente en determinadas enfermedades y cuándo se deriva a otro hospital de referencia fuera de Andalucía".

La administración sanitaria asegura que este menor "ha sido perfectamente tratado, atendido y es objeto de un seguimiento por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS)", sin que nadie haya dicho lo contrario. "De hecho, desde el Punta Europa de Algeciras, detectado su cuadro, fue derivado al hospital de referencia en la provincia, el Puerta del Mar", se lee en el comunicado.

"En el hospital gaditano no sólo fue asistido, sino que se encargó de que el paciente tuviera estudios complementarios en centros especializados, tanto en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada como en Elche, hasta que finalmente fue derivado a Barcelona. No obstante, el Puerta del Mar sigue monitorizando el caso para cualquier incidencia que pudiera surgir", sigue la Delegación, que resume que el niño Eric "ha sido atendido desde su nacimiento, ha sido derivado a centros especializados y cuenta con las ayudas estipuladas, al margen de aquellas de carácter subjetivo y cuestionables".