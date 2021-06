La Policía Nacional alerta sobre la estafa de los falsos revisores de gas en Algeciras

La Policía Nacional de Algeciras ha alertado, tras detectar un caso, sobre una de las estafas más extendidas de España, la de los falsos revisores del gas. Una persona se presenta sin previo aviso en un domicilio, especialmente en las casas en las que residen ancianos que viven solos, por ser un colectivo vulnerable y una de las víctimas más accesibles y desprotegidas, y se hace pasar por un supuesto técnico con la excusa de revisar la instalación de gas o de cambiar las gomas de las botellas.

Los supuestos trabajadores suelen vestir de uniforme, aunque no siempre es así, y amenazan con cortar el suministro si no se hace la revisión o no se paga en efectivo la cantidad económica que pidan tras haber realizado la supuesta revisión, aceptando a veces una rebaja con tal de obtener algo de dinero.

Según ha explicado la Policía en un comunicado, recientemente detectó un caso de esta estafa en la barriada de El Saladillo. Tras recibir un aviso, la Unidad de Participación Ciudadana de la Policía Nacional se personó en el lugar de los hechos, habiendo sido retenido el supuesto técnico por varios vecinos de la zona, y tras localizar e identificar a la víctima de la estafa, se la trasladó a Comisaría para acompañarla en el proceso de interponer la correspondiente denuncia.

Una vez formulada la denuncia, y tras haber recuperado la víctima el dinero estafado, la Unidad de Participación Ciudadana la informó dándole una serie de consejos y medidas preventivas que hay que tener en cuenta antes de abrir la puerta de casa a uno de estos supuestos técnicos del gas, quedando la víctima extremadamente agradecida por la labor realizada. Además, esta Unidad de la Policía Nacional se dirigió a la barriada de los hechos e informó a los vecinos de la zona haciendo entrega de carteles y trípticos informativos con el fin de prevenir que se sigan cometiendo esta serie de estafas.

Consejos básicos

La Policía Nacional quiere recordar a los ciudadanos una serie de pautas de seguridad básicas para evitar ser víctima de la estafa de los revisores del gas: