El PSOE contabiliza 328 locales comerciales cerrados en el centro de Algeciras

Algeciras cuenta en el centro con 808 locales, de los cuales 328 (el 40,6%) están cerrados. Ese es el último recuento que el PSOE de Algeciras ha hecho de la situación de los locales comerciales de la zona centro, en un mapa con puntos verdes y rojos en el que indica aquellos espacios que van quedando vacíos. Y asegura que la situación no mejora.

“La situación no ha mejorado desde la última actualización que realizamos en primavera. La zona más preocupante sigue siendo la del mercado, que cuenta con más establecimientos cerrados que abiertos”, indica el concejal socialista, Daniel Moreno. “El mapa viene a respaldar lo que los vecinos denuncian: las inversiones que José Ignacio Landaluce anuncia a bombo y platillo no dan resultado alguno. No se están traduciendo en mejoras ni de seguridad, ni en la apuesta de locales de proximidad, y cada vez más se pierden no solo negocios, sino también población”, añade Moreno.

Una vez más, el mapa se divide en dos zonas: la del mercado y la del centro, separadas por la calle General Castaños. Los socialistas se muestran muy preocupados por los datos, ya que calles tan emblemáticas de la primera zona como Tarifa o Emilio Castelar tienen 22 y 27 locales cerrados.

“La ola de cierres surge del mercado, pero llega hasta la arteria comercial principal de Algeciras: la calle Ancha. La pérdida de comercios tan emblemáticos como Zara o el Okay ha sido un duro varapalo para otros tradicionales que ven caer sus ventas ante la falta de público, provocando el cierre de muchos locales”, explica el concejal socialista.

En esta zona, donde se encuentra el pulmón comercial de la ciudad, se aprecia que la calle Regino Martínez (Ancha) tiene 22 locales cerrados, Alfonso XI (Convento) 9 y Sevilla 13, estas dos últimas resistiendo principalmente gracias a la restauración, pero “los algecireños continúan demandando más ocio, más actividades para acudir a estas calles”, señala Moreno.

Desde el PSOE, instan al alcalde y a su equipo a trabajar en tan grave problemática, pues la falta de ayudas por parte del Ayuntamiento y la pérdida de población son dos de las causas que están provocando esta terrible situación.

“Asociaciones como Apymeal y Hosteal están al pie del cañón y luchan por dinamizar el centro, pero este es un trabajo en el que todos debemos remar en la misma dirección, comprometidos por salvarlo. Debemos apostar por el centro de nuestra ciudad, por nuestros comercios tradicionales. Los conocemos y nos conocen, los necesitamos y nos necesitan”, concluye Daniel Moreno.